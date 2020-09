Programma: De Eredivisie is terug en direct een handbalderby

Betaald voetbal

Voor het eerst sinds half maart wordt er komend weekend weer gevoetbald in de Eredivisie. PEC Zwolle is zaterdag de eerste van de drie Overijsselse clubs die in actie komt. Het krijgt Feyenoord op bezoek. Een uur later dan PEC begint FC Twente in De Grolsch Veste aan het seizoen tegen Fortuna Sittard en Heracles Almelo speelt zondag thuis tegen ADO Den Haag. In de Keuken Kampioen Divisie gaat Go Ahead Eagles vrijdagavond op bezoek bij SC Cambuur.

Amateurvoetbal

HHC Hardenberg speelt in de Tweede Divisie voor het eerst thuis. Na de 0-0 tegen De Treffers is IJsselmeervogels zaterdag de volgende tegenstander. In de Derde Divisie debuteerde Staphorst zaterdag met zege op ODIN'59 en komend weekend is GOES de tegenstander. Excelsior'31 gaat op bezoek bij DVS'33. Op zondag speelt HSC'21 bij OSS'20.

Berkum speelt de komende thuisduels in de Hoofdklasse B om 18.00 uur. De koploper na de eerste speelronde ontvangt zaterdag Eemdijk. Genemuiden gaat die middag op bezoek bij AZSV en DETO speelt bij Swift.

Vrouwenvoetbal

In de Vrouwen Eredivisie begon PEC Zwolle zondag met een zege en FC Twente met een nederlaag. Vrijdag staan ze in Enschede tegenover elkaar voor de eerste provinciale derby van dit seizoen.

Handbal

Ook voor de handbalsters gaat het eredivisieseizoen komend weekend beginnen en direct is er een derby. Het Bornse Borhave ontvangt zondag DSVD uit Deurningen. Het gepromoveerde Kwiek gaat zaterdag op bezoek bij Quintus. Ook in de 1e divisie staan de eerste wedstrijden op het programma.

Softbal

Tex Town Tigers heeft komend weekend een dubbel programma in de Golden League. Zaterdag komt Olympia naar Enschede en zondag gaat de ploeg op bezoek bij Sparks in Haarlem.