Jonge wegpiraat op A28 tussen Zwolle en Staphorst van weg geplukt

Op de A28 tussen Zwolle en Staphorst heeft de politie vanmiddag een 20-jarige automobilist uit Rotterdam aangehouden, omdat hij met 180 kilometer per uur over de snelweg scheurde. Volgens de politie maakte hij ook nog eens vreemde manoeuvres op de weg. Het is niet voor het eerst dat de Rotterdammer door de politie werd gepakt vanwege zijn onveilige rijgedrag.

De politie schrijft in een lange Instagram-post over het verhaal. De bestuurder reed met snelheden rond de 180 kilometer per uur over de drukke snelweg. 'Als er even ruimte was, werd er flink gas gegeven met de GTI', schrijft de politie.

Vreemde manoeuvres

Vermoedelijk had de Rotterdammer een onopvallende politiemotor in de gaten. Volgens de politie maakte hij daarom een aantal vreemde manoeuvres. Zo leek het net alsof hij de afrit naar het tankstation pakte, terwijl hij op het laatste moment 'via het puntstuk' toch weer de hoofdrijbaan op reed.

Uiteindelijk kon de politie de man aanhouden. Zijn rijbewijs is hij sowieso voor vier maanden kwijt. Ook zal hij een boete krijgen. De hoogte wordt bepaald door de officier van justitie of de rechter.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Rotterdammer gepakt wordt vanwege roekeloos rijgedrag. Vorig jaar werd hij nog gewaarschuwd en hing hem al een CBR-cursus boven het hoofd. Die kreeg hij toen niet, maar nu wel.

'Of het bij een cursus blijft is onbekend', schrijft de politie. 'Dit is namelijk zijn tweede strafpunt, dus grote kans dat het rijbewijs geschorst gaat worden. Echter, eerst zal het OM met deze casus aan de gang gaan.'