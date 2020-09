Na het buurtcafé, nachtcafé en danscafé krijgt Deventer nu een diepzinnig Vadercafé

Echte gesprekken met een diepere laag over het vaderschap. Dat is wat initiatiefnemer Hans Mik van het Deventer Vadercafé voor ogen heeft. "Met vaders in alle soorten en maten. Jong, oud, gescheiden, niet gescheiden, stiefvaders en ga zo maar door", zegt hij.

Rustige gespreksruimte

Vanavond beleeft Deventer de primeur van het Vadercafé. Niet in een bruisende horecagelegenheid, maar in een rustige gespreksruimte aan de rand van de stad. "De praktijk is dat er eigenlijk geen plek is voor vaders om met elkaar over het vaderschap te praten", zegt Mik. Het Vadercafé moet die leemte volgens hem invullen.

Vooralsnog hebben zich vijf mannen aangemeld die vanavond met Hans Mik over het vaderschap in gesprek gaan. Dat gebeurt naar het voorbeeld van Vadercafés in steden als Amsterdam, Amersfoort en Breda. "Iedereen mag komen met zijn eigen verhaal en mag delen wat hij wil."

Erkenning en leerzaam

Doel van de bijeenkomsten? "Het is toch prettig om een soort erkenning te krijgen van de dingen waar je zelf tegenaan loopt. Het gevoel van: 'ik ben niet de enige'. Daarbij is het de bedoeling dat je echt wat kunt leren van hoe andere vaders iets hebben aangepakt. Een thema dat in andere Vadercafés vaak terugkomt is bijvoorbeeld hoe je als gescheiden vader met je kinderen moet omgaan. Je ziet je eigen kind nog maar weinig, hoe zorg ik dat ik een band houd met mijn kind?"

De Vadercafés in Deventer worden iedere eerste maandag van de maand gehouden van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan via hansmik.nl.

Vadercafé (Foto: RTV Oost)