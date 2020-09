GGD Twente werkt aan uitbreiding corona-teststraten bij verzorgingshuizen

GGD Twente bekijkt of het mogelijk is om bij verpleeg- en verzorgingshuizen teststraten voor het coronavirus te plaatsen. Volgens plaats-vervangend directeur Erik Maarsingh wordt die optie overlegd met enkele zorgcentra. Verzorgingshuis IJsselheem in Kampen, in het werkgebied van GGD IJsselland, heeft al een teststraat. Die kwam er op eigen initiatief van IJsselheem.

Als er meer locaties komen om mensen te testen op COVID-19 zou dat de drie grote teststraten van de GGD Twente in de regio kunnen ontlasten. Steeds meer mensen melden zich voor een test bij de GGD. De wachttijden lopen op tot twee dagen.

"Tot nog toe slagen we er meestal in om binnen de gestelde 48 uur de mensen die zich aanmelden een coronatest aan te bieden, een enkele keer schieten we daar overheen", aldus Maarsingh.

Normale griepvirus komt er ook aan

De verwachting is dat de komende weken steeds meer mensen zich gaan aanmelden voor een test, omdat in het najaar ook het normale griepvirus zich zal aandienen. "Daarom is het van belang dat we voorbereid zijn en meer testlocaties voorhanden hebben."

Minstens zo belangrijk volgens Maarsingh is het dat uitsluitend mensen met klachten en griepverschijnselen zich melden voor een test. "We zien nu dat ook een grote groep mensen zonder klachten zich online melden voor een test. Het probleem daarbij is dat we online geen vragen kunnen stellen over klachten, wat we wel doen als mensen zich telefonisch melden voor een test. Die gezondheidscheck is er online niet en dat vergroot de toestroom naar onze teststraten. Ik zou dan ook de oproep willen doen: 'kom alleen als je echt klachten hebt'."

Ook helpt het als ouderen en mensen met een broze gezondheid dit najaar op tijd een griepprik halen, zodat zij gevrijwaard blijven van griepverschijnselen, aldus de GGD-directeur. Hij benadrukt dat alleen de teststraten overbelast zijn. "We hebben laboratoria genoeg om de testen te verwerken."

Niet opschalen, maar spreiden

Als er testlocaties bij verzorgingshuizen bij komen, blijft het afnemen van de test een verantwoordelijkheid van de GGD. Maarsingh: "Dat betekent dat we de capaciteit en de personeelsbezetting spreiden over meer locaties. We zullen dus niet verder opschalen, maar het verwerken van de stroom mensen die zich aanmelden, wordt meer over de regio verdeeld."

In totaal worden per week ongeveer zevenduizend mensen getest in Twente.