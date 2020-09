Losser en Enschede lanceren video's en advertenties om mensen met (corona)schulden te helpen

Enschede lanceert vandaag een animatievideo over "Noa", die meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Woon je in de gemeente Losser en zoek je in Google op "extra geld lenen" of "extra lening", dan komt er binnenkort een advertentie tevoorschijn van het Losserse project "Geldzorgen... kom jij eruit?" De campagne in Losser is bedoeld voor ondernemers, zelfstandigen, alleenstaanden en jongeren die voor het eerst met geldzorgen in aanraking komen.

Hulp bij administratie

"Wij willen deze mensen helpen", vertelt de Losserse wethouder Anja Prins. "Ze weten vaak niet welke regelingen er allemaal zijn in dit land. Daarom kijken ze vaak eerst of ze meer kunnen lenen. We hopen dat deze mensen contact met ons opnemen. We ondersteunen ze, kunnen ze bijvoorbeeld in contact brengen met de voedselbank of hulp regelen bij hun thuisadministratie."

Enschede komt met een animatievideo waarin wordt verwezen naar een speciale pagina van de gemeente. Daar worden inwoners met geldproblemen verwezen naar verschillende instanties, zoals het Budget Advies Team, de wijkwijzers en de stadsbank.

Still uit de Enschedese animatiefilm over schulden (Foto: Gemeente Enschede)

"Wij zeggen vooral: kom aan de voorkant praten en laat je ondersteunen", zegt de Enschedese wethouder Kampman. "We willen mensen er tijdig op wijzen dat ze zich nergens voor hoeven te schamen en dat ze niet de enige zijn. Want dit kan iedereen overkomen. We willen dat ze weten waar ze terecht kunnen."

"Landelijk heeft één op de vijf gezinnen moeite met rondkomen", zegt Nick Harders van de Stadsbank Oost Nederland. Hij is ook betrokken bij de Enschedese aanpak. "Landelijk kampen een miljoen huishoudens met problematische schulden. We denken dat we die cijfers ook kunnen projecteren op een stad als Enschede. Het gaat dan om mensen met een schuldenlast van gemiddeld 44.000 euro en ze hebben gemiddeld 14 schuldeisers. We hopen door middel van het filmpje dat we er eerder bij kunnen zijn en dat het aantal problematische gevallen afneemt."

Wethouder Kampman van Enschede vreest dat het aantal mensen met problematische schulden gaat toenemen:

In Losser zijn er ruim 300 kinderen die in armoede opgroeien, aldus wethouder Prins. Hoeveel mensen zich de komende tijd gaan melden met schuldenproblematiek is ook in Losser nog onbekend. "We weten nog niet wat het corona-effect is", zegt Prins. "Maar we weten dat iedereen in zo'n situatie terecht kan komen. Wij proberen ze met deze campagne aan te sporen om tijdig contact met ons op te nemen zodat we kunnen helpen."