De boer op voor een goede toekomst van stad en platteland

Bij erve Klein Hobbelink op landgoed Twickel werden 5 probleemstellingen door agrariërs ter discussie gebracht. Het geselecteerde forum bestond uit Ingrid Jansen (Stimuland en Mineral Valley Twente), Arjan Bonthuis (LTO Zuidtwente), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

Daarbij ging het onder andere over waar je als agrarische ondernemer tegenaan loopt bij burgers, organisaties en andere partijen. Maar het doel van de avond was om ondernemers te inspireren en te motiveren om naar de kansen en uitdagingen te kijken. Zoals: "Is het belangrijk dat we ons blijvend laten zien met heel veel trekkers op de snelweg of moeten we het over een andere boeg gooien?"

Wending

Varkenshouder Ruben Exterkate gooide het een paar jaar geleden al over een andere boeg. Het was bij hem en zijn familie nooit opgekomen om een andere wending aan het bedrijf te geven. "We waren alleen maar bezig met groter worden, meer dieren houden. We hadden de vergunning voor een grotere stal al binnen", zegt Exterkate.

"Totdat we erop gewezen werden om eens te kijken naar biologische varkenshouderij. Ik moest toen hard lachen en mijn vader, de oprichter van het bedrijf, verschoot van kleur. Uiteindelijk gingen we er serieus op door en zijn we bezig een switch te maken naar een biologisch bedrijf."

Produceren naar vraag

De switch gaat niet vanzelf. Een biologisch bedrijf geniet veel sympathie maar ook hier loopt een agrariër tegen regels en beperkingen op. "Er moet weer een nieuw vergunningstraject afgelegd worden bijvoorbeeld", zegt Exterkate. Maar gelukkig hielp de gemeente Hof van Twente en de provincie mee om het voor elkaar te krijgen. Exterkate bouwt nu het huidige bedrijf af en begint dan met de verbouwing van zijn bedrijf in een biologische varkenshouderij.

"Het grootste verschil is dat ik nu niet meer produceer om zoveel mogelijk af te zetten. Maar ik produceer nu naar vraag. En de prijs is gewoon goed en eerlijk", zegt Exterkate. "Want alleen voor het ideaal kun je het niet doen, er moet ook een economisch model achter zitten."

BoerBurgerBeweging

Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging was als forumlid nieuwsgierig. "We gaan de oplossing vandaag niet vinden. Als het zo eenvoudig was dan hadden we die allang gevonden", zegt van der Plas. Over de vraag of boeren nog steeds met trekkers hun punt duidelijk moeten maken is Van der Plas helder:"Zacht als het kan, hard als het moet."

Van der Plas ziet nog steeds dat de verschillen tussen platteland en stad groter worden. "De discussie raakt steeds meer gepolariseerd. Wij als BoerBurgerBeweging willen die verschillen kleiner maken. Oog hebben voor het belang van beide." De BoerBurgerBeweging wil volgend jaar meedoen met de Tweede Kamer verkiezingen.