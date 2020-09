Extra financiële strop voor Landschap Overijssel door coronadrukte

De afgelopen periode zijn er extra groene boa's ingezet om te handhaven. Allemaal extra kosten die Landschap Overijssel uit eigen zak moet betalen. "Dat houden we wel even vol, maar op een gegeven moment is de rek eruit. Er moet een vaste vergoeding komen", oppert Staudt.

Boa's in natuurgebieden kunnen dankzij tijdelijke regelingen en oplossingen wel hun werk uitvoeren. "Maar dat zijn lijmoplossingen. Er moet iets structureels komen, meer geld. De boa's worden niet vergoed en dat is een probleem."

Rick Staudt pleit voor extra financiële steun vanwege coronadrukte (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Tuktuks in natuurgebieden

De overlast in de natuurgebieden zit vooral in het feit dat verschillende groepen mensen elkaar in de weg lopen. "De bezoekersaantallen zijn in het geheel toegenomen en dat zie je. Mensen huren elektrische fietsen of zelfs tuktuks en komen daarmee het natuurgebied in."

"Daarnaast zijn er meer wandelaars, maar ook mountainbikers en die gebruiken dezelfde paden. En niet iedereen kent de regels. Dat veroorzaakt wrijving", legt de boswachter uit.

Dat kan écht niet, dat is buitenproportioneel Boswachter Rick Staudt

Negeren van regels

Ook als de regels wel duidelijk zijn, worden die niet altijd nageleefd. "Mensen hebben lak aan regels. Niet iedereen natuurlijk, maar ik heb veel voorbeelden van mensen die regels negeren. Bijvoorbeeld dat ze over een hek klimmen waar een waarschuwingsbord hangt, omdat er een stier in het gebied loopt. Daar zijn we druk mee, terwijl handhaven onze hoofdtaak niet eens is. Dat is beheer."

Behalve de 'gewone' extra drukte, worden er ook illegale feesten gehouden. "Onlangs hebben we in de bossen bij Mander een groot illegaal feest kunnen voorkomen. Er zou duizend man komen. Dat kan écht niet, dat is buitenproportioneel."

'Houden we niet vol'

Natuurgebieden beheren is waar Staudt zich voornamelijk mee bezig wil houden, maar die focus is de laatste tijd wat verlegd. "Het gaat ten koste van ander werk. We hebben extra boa's ingezet waardoor de natuur nog niet lijdt onder de verschuiving van werkzaamheden, maar dat houden we niet vol."