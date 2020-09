Verontruste bewoners naar Raad van State vanwege aanleg fietstunnel Olst

De aanleg van de tunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat is bedoeld om de verkeersdruk in het centrum van Olst te verlichten. De tunnel kost 4,4 miljoen euro, waarvan de gemeente 2,4 miljoen betaalt en de provincie Overijssel de rest.

'Geen logische route'

"De aanleg van de tunnel lost het verkeersprobleem niet op", legt Ab Visser uit. Hij woont in de Jan Hooglandstraat, waar het verkeer nu nog de spoorlijn oversteekt. Visser denkt dat de tunnel op de verkeerde plek wordt aangelegd.

"Het is geen logische route. Fietsers kiezen voor de kortste route en dat is niet via de tunnel. Alleen bewoners van Noordwest-Olst zullen er van gebruikmaken. En dat is maar zeventien tot twintig procent van de fietsers."

De plek waar de fietstunnel moet komen (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Lubberding, Visser en de andere bewoners zien meer heil in een zuidelijke rondweg rond Olst. Volgens wethouder Marcel Blind hebben bewoners die optie afgeschoten, maar dat is niet waar aldus Lubberding. "We waren tegen een noordelijke rondweg."

Het is volgens de bewoners het belangrijkste dat er een nieuw onderzoek komt. "Zodat we erachter komen wat de beste optie is", stellen de bewoners. "Want dit is, zoals gezegd, een onlogische optie."