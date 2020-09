Streep door omstreden megawindmolen in Twekkelo: "Blij en opgelucht"

Er komt geen windturbine in het buitengebied bij Twekkelo. De gemeenteraad van Enschede haalde gisteravond een streep door het plan voor een 230 meter hoge windmolen. Omwonenden reageren opgelucht, evenals een aantal politieke partijen. "Dit was een slecht idee."

De plannen voor de 'megaturbine' aan de Windmolenweg in Twekkelo waren van meet af aan omstreden. Buurtbewoners vonden dat de 230 meter hoge windturbine hun woonomgeving verminkt. De omwonenden hielden meerdere protestacties, zamelden handtekeningen in en nodigden raadsleden uit om te komen kijken op de plek waar de turbine zou komen. De Enschedese politiek tilde het besluit uiteindelijk over de zomervakantie heen.

Gisteravond werd het plan voor de omstreden windturbine alsnog geschrapt, op initiatief van de VVD en BurgerBelangen. Alleen GroenLinks stemde tegen het voornemen van de coalitiepartijen om de locatie te schrappen. "Op een van de mooiste plekjes van Enschede moeten we zo'n windturbine niet willen", zegt raadslid Joost Nijhuis (VVD), die altijd tegen de beoogde locatie geweest zegt te zijn.

Opluchting

In Twekkelo heerst daags na de beslissing opluchting. "We zijn heel blij, want we moeten zuinig zijn met onze natuur", zegt Peter Mosman, die de omwonenden in Twekkelo vertegenwoordigt.

Toch zegt Mosman 'een dubbel gevoel' bij het besluit te hebben. "Niemand wil zo'n grote turbine in de achtertuin, maar ik snap ook dat de gemeente de klimaatdoelstellingen wil halen. We zijn ook niet per definitie tegen zonne- en windenergie, maar een windturbine op deze plek, is echt een verminking van het groene hart van Twekkelo."

Andere locatie

De raad kijkt nu naar een alternatieve locatie voor de windturbine. Toch bestaat ook de kans dat de windturbine helemaal geschrapt wordt en op een andere manier aan de duurzaamheidsdoelstellingen wordt voldaan, bijvoorbeeld met de aanleg van extra zonnevelden.

Energieplannen van Enschede De raad van Enschede stemde gisteravond in met de energievisie. De stad wil in 2050 energieneutraal zijn. De energieplannen van Enschede in een notendop: - Twee windturbines van 190 tot 230 meter hoog langs de N18



- Drie windturbines van zo'n 150 meter hoog in het Havengebied



- 27 hectare aan zonnepanelen op daken en parkeerterreinen in de bebouwde kom



- 10 hectare aan zonnepanelen op de Technology Base en langs wegen



- 20 hectare aan zonnepanelen op water



- 80 hectare aan zonnepanelen op landbouwgrond