Almelose korenmolen De Hoop hoopt op Molenprijs 2020: "We gaan er prat op"

Het is de enig overgebleven molen in Almelo en hij staat midden in het Nieuwstraatkwartier: korenmolen De Hoop. Des te bijzonderder is het dat de molen genomineerd is voor de Molenprijs 2020, samen met nog drie andere molens in Nederland.

Of het hem in de naam zit, dat is niet helemaal duidelijk, maar toevallig is het wel. Vier jaar geleden werd ook een Overijsselse korenmolen met de naam De Hoop genomineerd, al staat die molen in Hellendoorn. Net als die molen staat de Almelose molen in een woonwijk.

Gerard Pigge, van stichting Windkorenmolen De Hoop Almelo, zegt: "Toen de molen in 1870 werd gebouwd, was deze plek nog een open veld met veel windvang. Al die woningen en bedrijvigheid van nu waren er toen niet."

Oude machine

Tijden veranderen en dat gebeurde ook in de twintigste eeuw. "Toen de molen zijn functie verloor, besloot de overheid dat er op die plek gebouwd kon worden. Dus werd de stad er praktisch omheen gebouwd."

De windmolen bleef al die tijd behouden, zegt Pigge niet zonder trots. "Het is een oude machine, maar wel een die al die jaren goed onderhouden is. Daar gaan we prat op."

Molenschuur

En nu is die molen dus genomineerd voor de BankGiroLoterij Molenprijs, waarmee 75.000 euro te verdienen valt. Die wil de stichting gebruiken voor de bouw van een naastgelegen schuur. Pigge: "De molen zelf is te klein, dus is er een andere plek nodig voor molenaars en vrijwilligers. Maar we willen ook graag groepen kunnen ontvangen."

Daarnaast zullen de excursiemogelijkheden en de al aanwezige winkel in de toekomst uitgebreid en verbeterd moeten worden. Dat gaat volgens de stichting alleen lukken met een ruimte waarin ook een kopje koffie of iets lekkers aangeboden kan worden en waarin 'het gezellig toeven is'.

Publieksstemmen

De andere genomineerde molens staan in Renkum, IJlst en Bovenkarspel. Om de Molenprijs in de wacht te slepen, moeten Pigge en zijn collega's de meeste publieksstemmen binnen halen.

Stemmen op korenmolen De Hoop kan vanaf 10 uur vanochtend op molens.nl/molenprijs-2020. Het startsein wordt op het terrein van de molen gegeven door burgemeester Arjen Gerritsen, die zijn eerste stem uitbrengt. Stemmen kan tot en met 30 september.