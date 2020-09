Maanden celstraf geëist voor verkrachting vrouw in Radewijk

Tegen een 21-jarige man uit Nigeria is een celstraf van 21 maanden geëist. Hij wordt verdacht van het verkrachten van een jonge vrouw in de buurt van een zorgboerderij in Radewijk. Ook vindt het OM dat de man de emotionele schade van het slachtoffer moet vergoeden. Het gaat om een bedrag van 10.000 euro.

De Nigeriaan was illegaal in Europa en was net één dag in Nederland. Hij kwam de kwetsbare vrouw, waarvan de leeftijd niet bekend is, op 29 april vroeg in de ochtend tegen in de trein van Zwolle naar Hardenberg. Volgens de man was hij op weg naar het azc in Ter Apel om zich te melden, maar raakte hij in gesprek met de jonge vrouw en vonden ze elkaar leuk. Zo leuk dat de vrouw hem in Hardenberg vroeg om mee te gaan naar haar werk.

Onderweg zou de vrouw hem meegenomen hebben naar wat bosjes, waar ze seks met hem wilde. Na afloop zou hij met haar mee zijn gelopen naar de zorgboerderij waar hij ook haar ouders ontmoette. Vervolgens zou hij weer richting het station zijn gelopen. Daar kwam hij nooit aan, omdat de politie hem aanhield. De man ontkent dat hij het meisje verkrachtte.

Driejarige

Het slachtoffer werd gehoord in de speciale verhoorstudio van de zedenpolitie. Die wordt normaal alleen gebruikt om jonge kinderen te horen, maar was in het geval van de vrouw ook de aangewezen plek. De vrouw heeft niet alleen een flinke ontwikkelingsachterstand en functioneert op een leeftijd van een driejarige, ze kampt daarnaast ook nog met autisme en ADHD.

Volgens de vrouw greep de Nigeriaan haar plots stevig bij haar arm en sleepte haar de bosjes in. "Hij was sterker dan ik", zei ze bij haar verhoor. Ze vergeleek de greep van de man op haar arm met een opgepompte bloeddrukmeter.

Zelf verwonden

De vrouw kent een roerig verleden. Er is dusdanig veel gebeurd, dat haar ouders geen andere keuze hadden dan haar ergens anders onder te brengen. De vrouw was de avond voor de vermeende verkrachting weggelopen uit een GGZ-instelling waar ze verbleef. Volgens haar vader, die in de rechtszaal namens zijn dochter het verhaal deed, gaat het erg slecht met haar sinds die bewuste dag. Zo zou ze zichzelf met opzet verwonden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.