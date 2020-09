Afvalondernemer krijgt 2,5 jaar cel voor aanval met snijbrander

Afvalondernemer Albert T. uit Rouveen is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor poging tot doodslag. Hij ging vorig jaar de eigenaar van een containerbedrijf in Meppel met een snijbrander te lijf. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De aanval was op 17 december vorig jaar. De 50-jarige T. had al langere tijd een conflict over het terrein aan de Hesselterlandweg in Meppel, waar tot begin vorig jaar zijn afvalbedrijf gevestigd was. In april vorig jaar werd het verkocht aan Van Dijk Containers. T. ging in mei failliet.

Tientallen incidenten

In de maanden daarna kreeg de politie in totaal 23 meldingen van incidenten op het terrein in Meppel. T. wilde op 17 december het terrein van het containerbedrijf op, maar het hek zat dicht. Een medewerker zag hoe de afvalondernemer dat met een snijbrander wilde openbranden om zo alsnog het terrein op te komen. Hij belde de eigenaar van het containerbedrijf.

Die rende op T. af en duwde hem weg. T. haalde daarop uit met de snijbrander, verklaarde de Rouwvener bij de politie. Volgens T. sloeg hij de eigenaar van het containerbedrijf omdat de man hem sloeg, schopte en zelfs stak, maar daarvoor is geen bewijs gevonden.

De medewerker van het containerbedrijf filmde het incident met zijn telefoon. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

Schadevergoeding

Op de beelden is te zien dat de afvalondernemer de snijbrander met twee armen boven zijn hoofd houdt en drie keer uithaalt. Het slachtoffer hield er een wond van vijf centimeter aan zijn kaak aan over.

T. zit sinds 17 december vast. Hij moet het slachtoffer van de rechtbank bijna 3500 euro schadevergoeding betalen. Verder krijgt hij tijdens zijn drie jaar durende proeftijd toezicht van de reclassering en moet hij zich laten behandelen. Ook mag hij in zijn proeftijd niet aan de Hesselterlandweg in Meppel komen, de straat waar het containerbedrijf is gevestigd.