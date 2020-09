Twee jaar cel geëist tegen dakloze die opgepakt wilde worden

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar cel geëist tegen een 41-jarige dakloze man in Zwolle, die auto's vernielde in de hoop opgepakt te worden. De man werd in maart en juni van dit jaar meerdere keren gearresteerd, omdat hij auto's van politiemensen bij het bureau in Zwolle met straatstenen had bekogeld.

Dat deed de man iedere keer vlak nadat hij vrijgelaten werd. De verdachte verscheen vandaag niet voor de rechter in Zwolle. Zijn advocaat, die de zitting via een videoverbinding bijwoonde, vertelde dat hij meerdere keren in de gevangenis op bezoek was geweest bij de verdachte.

De bezoeken aan de dakloze liepen niet op rolletjes, omdat de man telkens weigerde uit zijn cel te komen. Tijdens het laatste bezoek, vorige week, wilde de man wel met zijn advocaat praten. Tijdens dat gesprek had de dakloze aangegeven dat hij zeker bij zijn rechtszaak aanwezig zou zijn.

De officier van justitie wees de rechtbank erop dat de reclassering heil ziet in de veelplegersmaatregel. Dit houdt in dat de verdachte twee jaar gevangenisstraf krijgt en in die tijd allerlei benodigde hulp wordt aangeboden. "Wellicht ziet hij het licht en laat hij zich behandelen. Als het mislukt, dan is de samenleving twee jaar van meneer af", aldus de officier.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.