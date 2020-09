Gemeente Twenterand begint rechtszaak tegen vijf schoolbesturen

De gemeente Twenterand sleept vijf schoolbesturen voor de rechter voor het niet terugbetalen van onterecht ontvangen geld. Twenterand betaalde jarenlang het onderhoud van de brandmeldinstallaties in de schoolgebouwen, terwijl de scholen daar ook een vergoeding voor kregen vanuit Den Haag. In totaal gaat het om ruim 54.000 euro. De scholen weigeren het geld terug te betalen.

Het meningsverschil gaat over de onkostenvergoedingen die scholen kregen voor het onderhoud aan inbraak- en brandmeldcentrales in schoolgebouwen. Tot januari 2015 werden de kosten door de gemeente vergoed, daarna moesten schoolbesturen deze zelf betalen. De gemeente Twenterand vergat de scholen dit te vertellen en bleef de vergoedingen jarenlang doorbetalen.

Kwijtschelding

In 2017 ontdekte de gemeente de fout en zocht uit om hoeveel geld het ging. In totaal had de gemeente de schoolbesturen ruim 278.000 te veel betaald. Maar omdat de gemeente zelf ook niet had zitten opletten, werd besloten de kosten tot en met 2017 kwijt te schelden. Blijft over, een rekening van bijna 67.000 euro. Twee schoolbesturen betaalden het bedrag terug, de overige vijf zijn het niet eens met het besluit van de gemeente en weigeren het geld terug te betalen. Daardoor staat er nog een rekening open van 54.000 euro.

Afspraak uit 2014

De schoolbesturen willen het bedrag niet terugbetalen omdat er volgens verantwoordelijk wethouder Mark Paters (Gemeentebelangen Twenterand) onduidelijkheid bestaat over een afspraak uit 2014. Daarin is vastgelegd wie voor welke kosten verantwoordelijk is. Omdat die afspraken niet helder omschreven staan, kunnen ze op twee manier gelezen worden. Twenterand leest ze op haar manier, en vindt dat de schoolbesturen het geld moeten terugbetalen. De besturen op hun beurt lezen de regels anders en dan zou het geld niet terug hoeven.

Het houdt ergens op

Verantwoordelijk wethouder Paters zit met de kwestie in zijn maag maar zegt dat hij weinig andere keus heeft. Volgens hem heeft Twenterand geprobeerd er met de schoolbesturen uit te komen, maar verschillen ze te veel van mening. Om helder te krijgen wie van de twee de regels op de juiste manier leest, wordt de zaak nu voorgelegd aan de rechter. Wanneer de zaak dient is nog niet bekend.