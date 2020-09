Wie in Almelo mist 'Jannie' om zijn/ haar vinger?

De jaarlijkse collecte voor KWF Kankerbestrijding in Almelo heeft afgelopen week een bijzondere opbrengst opgeleverd: iemand heeft zijn of haar trouwring gedoneerd. Collectevoorzitter Gerda Boertien gaat uit van een foutje en is nu op zoek naar de eigenaar van de ring.

Een oude knoop of een pepermuntje in de collectebus, daar kijken collectanten tegenwoordig niet gek meer van op. Maar toen de telmachine afgelopen week een trouwring uitwierp stonden ze op het gemeentehuis van Almelo wel even raar te kijken.

"Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Waarschijnlijk is de ring per ongeluk mee de bus ingegaan. Al hebben we hier natuurlijk ook wel een paar grapjes gemaakt dat iemand z'n huwelijk wilde doneren. Maar we gaan er maar vanuit dat het een ongelukje is geweest", vertelt Gerda Boertien, coördinator van de collecteweek.

Telmachine

Waar de ring vandaan komt is niet meer te achterhalen. Zodra de collecteweek voorbij is, worden alle bussen op het gemeentehuis geopend en de inhoud in een telmachine gestort. Pas toen de telmachine vastliep werd de ring gevonden. "We kunnen niet meer terughalen uit welke bus de ring gekomen is. Dat was wel makkelijk geweest, want dan weet je in welke wijk je moet zoeken. Maar ach, zo groot is Almelo nou ook weer niet. Als je trouwring ineens niet meer om je vinger zit, dan mis je die toch?" aldus Boertien.

Jannie 25-12-'51 / 16 -7-'53

In de ring staat een inscriptie: 'Jannie 25-12-'51 / 16 -7-'53'. Waarom er twee datums staan is ook voor Boertien een raadsel. "Je kunt je daar van alles bij voorstellen, maar we hebben geen idee. Het is wel een opvallende inscriptie in elk geval dus ook herkenbaar." Boertien rekent op de kracht van social media en heeft een foto van de ring op Facebook geplaatst. Ze hoopt de ring snel weer aan de eigenaar terug te kunnen geven.