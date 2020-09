138 huishoudens in Enschede slachtoffer van toeslagenaffaire: "Dit is vreselijk"

138 huishoudens in Enschede zijn slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire. De Belastingdienst beschuldigde hen onterecht van fraude met de kinderopvangtoeslag. De ouders moesten daardoor veel geld terugbetalen, wat in sommige gevallen leidde tot financiële problemen.

Het SP en CDA in Enschede vroegen de afgelopen maanden meerdere keren aan het college hoeveel gedupeerden de stad telt. Geen of weinig, was steevast het antwoord. Dat blijkt nu anders te liggen: de gemeente telt 138 gedupeerde gezinnen. "Een dramatisch hoog aantal", vindt CDA-raadslid Ayfer Koç.

Geschrokken

Ook Annelies Futselaar van de SP zegt geschrokken te zijn van het aantal. "Want dat betekent dat in Enschede 138 gezinnen waarschijnlijk in de financiële problemen zijn gekomen. En ook al is het maar de helft, dan is het alsnog heel erg vreselijk."

De SP deed een oproep aan gedupeerde gezinnen om zich te melden. "Via onze website hebben we één melding gekregen en via Twitter ook. Met die mensen ga ik contact opnemen, om gewoon eens te horen wat er met hen gebeurd is en wat ze nodig hebben", vertelt Futselaar.

Actie van college

Vanwege privacy weet de gemeente niet wélke huishoudens in Enschede getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Hulp is daardoor lastig, maar de SP en het CDA vinden dat het college nu wel degelijk wat kan doen.

"We hebben huis-aan-huisbladen, we hebben sociale media en noem maar op. Je kunt als gemeente wel een oproep doen. Dat is niet of nauwelijks gebeurd", zegt Futselaar. "Mensen die in die problemen zitten, die weten misschien niet eens dat ze bij de gemeente terechtkomen. Die denken misschien wel: ik moet op Den Haag wachten."

Beide partijen willen dat gedupeerde gezinnen ook één aanspreekpunt krijgen binnen de gemeente. "Zodat ze niet van het kastje naar de muur worden gestuurd."

Toeslagenaffaire: hoe zit het? De Belastingdienst heeft duizenden ouders in Nederland ten onrechte van fraude met de kinderopvangtoeslag beschuldigd. De toeslag werd stopgezet en de ouders moesten veel geld terugbetalen, soms wel tienduizenden euro's, waardoor sommige gezinnen in de financiële problemen kwamen. De toeslagenaffaire, zoals de problemen bij de Belastingdienst zijn gaan heten, kostte staatssecretaris Menno Snel eind vorig jaar de kop: hij trad af.