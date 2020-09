Drie jaar cel geëist tegen man uit Raalte die eigen huis in brand stak

Als een 44-jarige man uit Raalte in oktober vorig jaar hoort dat zijn vrouw bij hem weg wil, slaan de stoppen bij hem door. Hij haalt twee jerrycans met diesel en steekt hun huis in brand. De woning aan de Reiger in Raalte brandt volledig af.

De man wordt kort na de brand aangehouden op het erf van zijn ouders en zit sindsdien vast. De officier van justitie eiste dinsdag een gevangenisstraf van 3 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk. "Ik had op dat moment echt het idee dat ik alles kwijt was, vrouw, kinderen, huis. Dat ik opgepakt werd was maar goed, anders was ik in de IJssel gesprongen", zei de 44-jarige tegen de rechters in Zwolle.

Dat zijn vrouw bij een relatiegesprek bij de huisarts plots aangaf dat ze van hem af wilde, maar dat niet durfde uit angst voor wat hij zou doen, kwam echt als een donderslag bij heldere hemel, aldus de man. Zeker toen de huisarts meteen Veilig Thuis inschakelde en hij alleen op straat stond.

Filmpje met rookwolken uit woning

"Ik kon niet meer helder nadenken", aldus de man. Na het gesprek stuurde hij zijn vrouw een foto van een bonnetje van een tankstation waar hij 50 liter diesel had gekocht. Daarna vertelde hij haar dat hij het huis in brand ging steken. De vrouw belde meteen 112 maar zag al snel dat ze te laat was. Ze kreeg een filmpje toegestuurd waarop ze haar woning zag, waar de rookwolken al uit kwamen.

Tijdens de strafzaak werd duidelijk dat de man nog steeds een wrok voelt richting zijn ex: de schuld van de scheiding ligt bij haar, aldus de man. "Zij kleineerde mij jarenlang geestelijk.'' Uit een slachtofferverklaring van de ex, die niet bij de strafzaak aanwezig durfde te zijn, blijkt dat ze nog steeds in angst leeft. Ze is niet de enige, ook Veilig Thuis vreest zijn vrijlating en heeft de ex voorzien van een alarmknop.

Snel gekrenkt

De angst wordt versterkt door de diagnose die gedragsdeskundigen trokken na een onderzoek van de 44-jarige man. Zij concluderen dat de man niet alleen zwakbegaafd maar ook erg snel gekrenkt is.

De impact van de brand op de jonge kinderen van de man is groot, stelt de ex in haar slachtofferverklaring. De brandstichting verwoestte de hele woning, alles is weg. De kinderen konden niet eens schoon ondergoed aan en de jongste zoon was de knuffel waar hij niet zonder kon ineens kwijt. De oudste zoon was alle cadeautjes die hij net voor zijn tiende verjaardag had gekregen kwijt.

Schade is enorm

De ex zit met een enorme kostenpost. De schade is enorm en de verzekering weigert uit te keren omdat de brand door de bewoner zelf is aangestoken. De schade van de brand was niet alleen groot voor haar, maar ook voor de directe buren. Hun woning liep ook veel schade op en ze kunnen nog steeds niet terug naar hun huis. De buren zijn ook doodsbang voor de man en vrezen dat, als hij vrij komt, weer iets uithaalt. Ze hebben de rechtbank daarom om een contactverbod gevraagd.

Als het aan de officier van justitie ligt wordt dat contactverbod ook opgelegd, voor zowel de buren als de ex. Met als extra stok achter de deur dat de man voor elke overtreding een week de cel in moet. De advocate van de man vroeg de rechters rekening te houden met de toestand van haar cliënt: "Iemand die eigenlijk zelfstandig geen beslissingen kan nemen". Zij vroeg de rechters om een zo kort mogelijke straf zodat de man snel de hulpverlening in kan. De rechtbank doet over twee weken uitspraak