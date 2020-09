CDA wil voor elke Overijsselse gemeente een lokaal woningbouwprogramma

Volgens het CDA kan de woonvisie van Hardenberg daarbij als voorbeeld dienen, omdat deze gemeente aandacht schenkt aan alle doelgroepen die passende woonruimte verlangen.

"Het CDA maakt zich niet alleen zorgen om het huidige bouwtempo, maar ook om de verdringing op de woningmarkt door de woningnood elders in het land. Voor veel jonge starters is dat mogelijk een extra belemmering om in Overijssel een huis in een voor hen passende prijsklasse te bemachtigen", meent CDA-Statenlid Bart van Moorsel.

Verdringing op de woningmarkt

Hij pleit voor onderzoek naar de mate van verdringing op de woningmarkt in Overijssel en of het voor de gemeenten mogelijk is om verdringing op de lokale woningmarkt in dorpen en steden te voorkomen. Als dat niet mogelijk is, dan vraagt Van Moorsel van Gedeputeerde Staten om er bij de minister van Volkshuisvesting en de Tweede Kamer op aan te dringen de gemeenten daartoe in staat te stellen.

Het CDA-Statenlid wil van Gedeputeerde Staten weten of er de bereidheid is om bindende afspraken te maken met alle gemeenten over woningbouw voor alle doelgroepen, zoals huurders en kopers, jongeren, ouderen, starters en zorgvragers. Van Moorsel wil tevens weten wat de uitgangspunten zijn van de verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle die eind dit jaar gereed moet zijn.