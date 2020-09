"Vrouwen, solliciteer naar het burgemeesterschap van Staphorst"

"Ik doe een oproep aan vrouwen om vooral niet te schromen te solliciteren naar het burgemeesterschap in Staphorst.” Dat zegt Liesbert Lubberink, fractievoorzitter van de PvdA in deze gemeente.

Vorige week startte commissaris van de Koning Andries Heidema de procedure om te komen tot een nieuwe burgervader in Staphorst. Begin vorig jaar vertrok Theo Segers en Gerrit Jan Kok is nu interim-burgemeester. Vóór de zomer van 2021 moet er een nieuwe eerste burger zijn.

Het v-woord

Omdat het om Staphorst gaat, gaat het dan ook meteen om het v-woord: vrouw. Dat heeft te maken met het behoudende karakter van de gemeente. De SGP is al jaren de grootste partij, hoewel ChristenUnie de afgelopen verkiezingen bijna langszij kwam. Tineke Radersma was eind jaren tachtig het laatste vrouwelijke raadslid. Zij zat er voor de PvdA. Daarna was Staphorst een mannenbolwerk.

Tot 2010. Toen kwam Liesbert Lubberink namens de PvdA in de gemeenteraad, de partij die zeventien zetels telt. Vier jaar later waren er al vier dames: Herriët Brinkman en Genevive Compagner (beiden CDA), Klaasje Lier (CU) en dus Liesbert Lubberink voor de PvdA.

Hardnekkig imago

Het is dus feitelijk geen issue meer. Sterker nog: ook de raadsgriffier is een vrouw én de gemeentesecretaris. Staphorst blinkt tegenwoordig uit als het om kwalitatief goede vrouwen op mooie posities gaat, maar het imago blijkt hardnekkig.

Toch de oproep van Lubberink om vooral wel te solliciteren. "Voor het geval geschikte vrouwen mochten denken dat ze op voorhand geen kans zouden maken. Er bestaan namelijk nog steeds vooroordelen over Staphorst", zegt de IJhorstse.

Vrouwelijke driehoek

Herriët Brinkman zit al jaren namens het CDA in de raad van Staphorst. Hoe denkt zij erover? "Ik ben altijd voor het kijken naar de beste kandidaat. Stiekem hoop ik natuurlijk wel een beetje dat de beste kandidaat dit keer een vrouw is."

"Toch denk ik dat het realistischer is om na vrouwelijke raadsleden eerst een vrouwelijke wethouder te hebben. Het zou wel wat zijn: een geheel vrouwelijke driehoek (een burgemeester, secretaris en griffier, red.). Kwaliteit staat voor mij altijd voorop.”

Beste kandidaat

Klaasje Lier is raadslid voor de ChristenUnie: „We moeten altijd kijken naar de beste kandidaat en als dat een vrouw is, mooi! We hebben in het verleden al uiteenlopende mannelijke burgemeesters gehad. Ieder met zijn eigen talenten en kwaliteiten. Veel vrouwen hebben zeker ook de talenten en kwaliteiten voor het burgemeesterschap."

"Het zal voor sommige inwoners wel wennen zijn als het inderdaad een vrouw mocht worden. Zij moet ertegen kunnen dat niet iedereen haar met veel gejuich zal binnenhalen. Het kan wel impact hebben, wanneer je toch niet zo gewenst bent door iedereen. Laat het een vrouw zijn als dat de beste kandidaat is.”

'Keuze is reuze'

Het is geen nieuws dat een vrouw als burgemeester bij de SGP een gevoelig punt is. Hoe denkt SGP-fractievoorzitter Erik Hattem er tegenwoordig over? "De procedures moeten nog beginnen. Ik ga er weinig over zeggen."

"Het staat iedereen vrij om te solliciteren. Ik hoop dat heel veel kandidaten dat doen, dat de keuze reuze wordt. Het zou toch gek zijn als ik zou zeggen welk geslacht ik wil. Dat mag wettelijk gezien niet eens."