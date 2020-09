Overijssel wil regionaal herstel versnellen met gezamenlijk plan van provincies

In het Herstelplan Regionale Economie, dat de provincies de afgelopen maanden met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (in Overijssel en Gelderland is dat OostNL) en enkele Haagse ministeries hebben geschreven, schetsen de provinciebesturen hoe zij denken dat regionale clusters en het mkb sterker kunnen worden.

Investeringsmogelijkheden voor Overijssel

Van Hijum heeft voor Overijssel al ideeën over waar geïnvesteerd kan worden: "Te beginnen in MKB en de familiebedrijven waar we in Overijssel al een sterk beleid op voeren. Maar het gaat ook om het versterken van innovaties, denk aan het technisch medisch cluster in Twente waar juist nu in de coronacrisis allerlei nieuwe vindingen en innovaties vandaan komen. En samen met Gelderland werken we aan het versterken en vergroenen van de maak-industrie en de agrofoodsector".

Ook noemt van Hijum als voorbeeld het hergebruik van textiel in Twente en heeft hij het over het kunststofcluster in Zwolle, dat machines maakt om kunststof te verwerken. Van Hijum: "Het hergebruik van kunststof is een belangrijk thema waar wij volop op inzetten".

Provincies komen zelf ook met extra geld

'De provincies willen dus een krachtige rol spelen in het herstel van de economie door mee te investeren in een slimme, schone en sterke regionale economie', aldus het plan, dat uit bijna vijftig pagina's bestaat en nog moeten worden uitgewerkt in een 'uitvoeringsagenda'. Van Hijum: "Dat doen we samen met het Rijk door bestaande en nieuwe instrumenten - zoals het Groeifonds (het Wobke-Wiebes-Fonds) - op elkaar afstemmen, maar ook door zelf op korte termijn extra middelen ter beschikking te stellen."