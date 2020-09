Omwonenden 'probleemkanaal': bezoek van gedeputeerde was charmeoffensief

Het zijn spannende weken voor gedupeerden langs het kanaal Almelo-De Haandrik. De komende tijd wordt de laatste hand gelegd aan de schaderegeling, waarmee straks alle ruim 350 getroffen huishoudens geholpen moeten worden. Eigenlijk zou die schaderegeling er al voor de zomer liggen, maar de coalitiepartijen tilden het besluit uiteindelijk over de zomer heen.

Geduld raakt op

Bij de getroffen huishoudens in Vroomshoop en Geerdijk begint ondertussen het geduld op te raken. "We zijn het lange wachten beu", zo zei kanaalbewoner Arno Karsten onlangs. "Ik ben het vertrouwen in de provincie kwijt."

Ook andere kanaalbewoners balen dat ze langer moeten wachten op de schaderegeling en de gemeenteraad van Twenterand riep onlangs in een open brief de provinciale politiek op om snel met de definitieve schaderegeling te komen.

We hebben de afspraak dat dit soort bezoeken altijd gecommuniceerd wordt Stichting Kant Nog Wal

Bezoek niet gecommuniceerd

Gedeputeerde Boerman bezocht vorige week een aantal van die getroffen huishoudens in Vroomshoop. "We hebben de afspraak dat dit soort bezoeken altijd gecommuniceerd wordt", zegt Jan de Haan van Stichting Kant Nog Wal, "maar zowel wij als de gemeente Twenterand wisten niets van het bezoek van Boerman af."

De Haan is die dag door een van de leden van Stichting Kant Noch Wal gebeld, met de boodschap dat Boerman langskwam. De Haan schoof aan bij het gesprek tussen de gedeputeerde en de bewoners. "Boerman was uiterst aardig en gaf allerlei perspectieven, maar als ik nu de officiële documenten lees, dan is de provincie veel terughoudender", aldus De Haan. "Er lijkt hier sprake van een charmeoffensief van de gedeputeerde."

Partijen niet op de hoogte

Ook partijen in de Provinciale Staten waren niet op de hoogte van het bezoek van de gedeputeerde, bevestigen onder meer CDA en PVV. "De bewoners zijn niet gecharmeerd van de actie van Boerman", stelt PVV-Statenlid Erik Veltmeijer, die veel contact onderhoudt met de gedupeerden.

RTV Oost wist eveneens niet dat Boerman langsging bij een aantal getroffen huishoudens. "Dat hebben we bewust gedaan, omdat we geen 'mediacircus' van het bezoek wilden maken", zegt Boerman via zijn woordvoerder. Hij ontkent ten stelligste dat er sprake is van een charmeoffensief. "Daar heeft het echt niks mee te maken, dit soort bezoeken worden wel vaker gedaan."

We namen eerder een kijkje bij de verzakte woning van Harry:

Problemen kanaal Almelo-De Haandrik

Circa 350 gezinnen langs het kanaal Almelo-De Haandrik kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Eind mei werd het veelbesproken onderzoeksrapport gepresenteerd.



Conclusie: het merendeel van de schade aan de huizen is niet veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal.