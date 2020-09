Openhartige burgemeester Snijders over turbulent eerste jaar: "Zwolle nog steeds hoofdprijs"

Ontzettend blij was hij toen hij hoorde dat hij werd voorgedragen als burgemeester van Zwolle. Maar enkele dagen voor zijn installatie overleed zijn moeder op 94-jarige leeftijd. "Dan kom je in zo’n achtbaan terecht van gevoelens en emoties. Aan de ene kant vreugde van de stad, aan de andere kant het verdriet van het verlies van je moeder. Ik ben iemand die daar goed en stabiel mee om kan gaan, maar je zou het anders willen. Je hebt het niet voor het zeggen in het leven."

Criminaliteit

Snijders kwam er direct achter dat hij in een, zoals hij het zelf omschrijft 'echt grote stad' terecht was gekomen. "Het eerst weekend werd ik al geconfronteerd met extreem geweld en dat ging het eerste halfjaar door. Op een gegeven moment lag ik er gewoon op in het weekend, merkte ik aan mijzelf. Ik dacht: ‘wanneer gaat die telefoon weer?’. En die ging ook elk weekend."

Corona

Toen hij amper een half jaar burgemeester was, werd hij als voorzitter van de veiligheidsregio ook nog eens verantwoordelijk voor de aanpak van het coronavirus in de regio IJsselland. "Dat gaf een enorme druk, maar ook wel spanning."



Over het isoleren van ouderen in verzorgingshuizen is Snijders duidelijk. Dat gaat niet meer gebeuren. "Het was hartverscheurend. We hebben goed contact met de verpleeghuizen, maar er was een enorm dilemma. We hadden de opdracht mensen te beschermen, dus ze moeten in isolatie. Maar tegelijkertijd, die isolatie was eigenlijk bijna mensonterend. Dat is afschuwelijk."







Protesten

In het uitgebreide interview gaat Snijders verder in op de protesten die plaatsvonden in de stad. Van boze boeren en Black Lives Matter tot tegenstanders van de coronamaatregelen. Als burgemeester van de provinciehoofdstad kreeg Snijders te maken met de nodige protestacties.



"Je probeert zo veel mogelijk informatie te krijgen. Je vraagt advies van justitie en politie. Maar uiteindelijk ben ik degene die het besluit moet nemen. En dat is best wel spannend."

Woningbouw

Naast de criminaliteit, is de Zwolse woningmarkt een grote uitdaging voor Snijders als burgemeester. "Het is echt de opgave waarom ik hier ben gekomen. En dat op een hele mooie manier doen. In balans groeien, noem ik het zelf. Die groei is, zo wordt gezegd, een keuze. Maar voor een deel is het een feit dat het gebeurt. Er is veel druk op deze stad en ook de regio."

Snijders is het ermee eens dat groeien op zich geen doel is. "Volgens mij is het belangrijk ervoor te zorgen dat onze kinderen ook in Zwolle kunnen blijven wonen. Maar je moet er wel met elkaar over discussiëren. Want hoe gaan we dat doen? Doen we dat in het groen, of willen we de hoogte in of breiden we nog meer in? Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. We moeten niet bang zijn die discussie te voeren."

Bekijk hier het hele interview met Snijders: