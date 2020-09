Concoursterrein CSI Twente weer in handen familie Maathuis

Rob Maathuis en Daniëlle Silderhuis-Maathuis van de Stichting CSI Twente zijn over de aankoop in grote lijnen tot overeenstemming gekomen met de huidige eigenaren Ewald en Gert Huzink en Gerard Haarhuis. Dat drietal nam het Erve Maathuis negen jaar geleden over na het faillissement van de ooit roemruchte Stal Maathuis.

'In alle rust'

Het is de bedoeling dat het bijna zes hectare grote ‘kernterrein’ van het CSI Twente, met onder meer de springterreinen en de inrijdpistes, in bezit komen van de stichting. Dat hangt nog op een paar details. "Die willen we in alle rust uitspreken", zegt Rob Maathuis. "En dan is het hopelijk zo snel mogelijk helemaal rond."



CSI Twente kon dit jaar geen doorgang vinden vanwege het coronavirus. Als alles volgens planning verloopt, gaat de editie van 2021 van start op 9 juni.