Horecavergunning Outdoor Unlimited in Den Ham blijft overeind

Outdoor Unlimited in Den Ham behoudt de horecavergunning. De Raad van State heeft vandaag geweigerd om deze te vernietigen. Burgemeester Annelies van der Kolk verleende de vergunning, maar volgens de eigenaar van het nabijgelegen Vakantiepark en Manege de Lourenshoeve had zij dit niet mogen doen. Outdoor Unlimited zou te veel overlast veroorzaken.

De eigenaar klaagde over lawaai tijdens nachtelijke droppings en schreeuwende feestgangers die het gebouw van Outdoor Unlimited aan de Flierdijk huren. Dat zou de huurders van zijn bungalows uit hun slaap houden. Hij klaagde ook over het uitblijven van maatregelen door de politie. Die zou pas komen als de overlast alweer was gestopt.

Ondergeschikte horeca

De vergunning werd twee jaar geleden al verleend op grond van het toen geldende bestemmingsplan. Dat plan werd later door de Raad van State vernietigd. Maar dat betekende nog niet dat daardoor ook de horecavergunning kwam te vervallen. Het probleem is wel dat de vergunning is verleend voor ondergeschikte horeca. De outdoor-activiteiten moeten voorop staan.

Volgens de eigenaar van de Lourenshoeve is dat precies andersom. "Het is een partycentrum", stelde hij onlangs bij de Raad. Een woordvoerder van de gemeente erkende toen ook dat de ondergeschikte horeca niet duidelijk is beschreven. Opmerkelijk is dat de Raad van State hier in zijn uitspraak niet op ingaat. Dat betekent dat het aan de burgemeester is om te blijven toezien dat de horeca bij Outdoor Unlimited niet de overhand gaat krijgen.

Overlast

De burgemeester heeft in de ogen van de Raad terecht geoordeeld dat de overlast beperkt zal blijven. Outdoor Unlimited is gebonden aan algemeen geldende milieuregels en een aantal extra voorschriften. Er is geen sprake van structurele overlast, oordeelt de Raad. Er waren maar drie klachten over overlast bij de politie binnengekomen. De locatie ligt volgens de Raad ook niet in een stiltegebied. Er komt ook wat lawaai van een provinciale weg.