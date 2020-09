KNVB leert van coronacrisis en presenteert nieuw reglement voor stopzetten competities

De KNVB heeft reglementair vastgelegd wat er moet gebeuren als in de toekomst de betaald voetbalcompetities door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden uitgespeeld. Tot afgelopen seizoen was dat niet zo, waarna er veel discussie ontstond over de aanpak van de Nederlandse voetbalbond, die de competities abrupt beëindigde. Nu zijn er drie scenario's gepresenteerd.

Het bestuur betaald voetbal beoordeelt in de toekomst of er sprake is van overmacht en onvoorziene omstandigheden en besluit of de betaald voetbalcompetities voortijdig gestopt moeten worden. Daarbij zal het bestuur betaald voetbal eerst de clubs, CSR (Centrale Spelersraad) en CTR (Centrale Trainersraad) horen voordat een besluit wordt genomen.

Drie scenario's

Als de competities voortijdig beëindigd moeten worden, zijn er drie scenario's:

- Als op het moment van voortijdig stoppen van de competities betaald voetbal niet alle teams minstens de helft van het reguliere aantal wedstrijden hebben gespeeld (17 in de Eredivisie, 19 in de Keuken Kampioen Divisie), dan worden alle uitslagen geschrapt. In die situatie is er geen ranglijst op grond waarvan kampioenschappen worden bepaald, Europese tickets worden toegekend en vindt er geen promotie en degradatie plaats.

- Als er wel meer dan de helft van het reguliere aantal wedstrijden is gespeeld, wordt er een ranglijst opgemaakt op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld. Er vindt alleen promotie en/of degradatie plaats door de teams die op het moment van voortijdig stoppen al onherroepelijk zijn gepromoveerd of gedegradeerd. Ook is alleen sprake van een kampioen als het desbetreffende team op dat moment al onherroepelijk kampioen is.

- In het geval dat alle teams ten minste 85 procent van de wedstrijden hebben gespeeld, wordt op basis van de ranglijst bepaald wie kampioen is, wie promoveert of degradeert en wie zich kwalificeert voor Europees voetbal.

Eric Gudde

Eric Gudde, directeur betaald voetbal KNVB, geeft tekst en uitleg. "Iedereen was verrast door de impact die de coronapandemie op het voetbal had. Niemand heeft eerder zo’n situatie meegemaakt. Mocht dit nog eens gebeuren, dan wil iedereen graag duidelijkheid hebben."

"Daarom hebben we in overleg met alle betrokken partijen deze reglementswijziging doorgevoerd. We zullen er altijd alles aan doen om de competities uit te spelen, maar mocht dat onverhoopt niet lukken, dan staat nu in elk geval vast hoe we de competities gaan afronden", aldus Gudde.