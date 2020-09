Noodkreet Natuurmonumenten: voorkom onherstelbare droogteschade door beter waterbeheer

"Geef niet alleen het weer de schuld"

De oorzaak lijkt simpel: te weinig regen, en daar kan niemand wat aan doen. Maar op de Sallandse Heuvelrug komen twee problemen samen: Vitens heeft een aantal waterwinputten die het grondwater wegpompen, en een groot landbouwgebied aan de westkant voert het water veel te snel af.

De regen die er valt verdwijnt dus veel te snel, en zo is er geen buffer voor een droge periode. Dat is goed zichtbaar aan de rand van de Sprengenberg, waar in een salamanderpoel nog maar een klein laagje water staat, ziet de Haan: "Deze poel wordt gevoed uit grondwater. Dit betekent dus dat het hele grondwaterpeil in dit enorme gebied meer dan een meter is gezakt. Dat zijn gigantische hoeveelheden, die vul je niet zomaar aan".

Droogteschade: waterpeil in poel voor salamanders is veel te laag (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Dit probleem speelt niet alleen op de Sallandse Heuvelrug, ziet Bart de Haan: "We zien hier nu de droogvallende poel, en de dode bomen verderop. Maar dit gebeurt eigenlijk in heel Oost-Nederland op de hoger gelegen gebieden. Overal speelt dit probleem. En overal liggen er ook kansen voor oplossingen".

Water niet snel afvoeren

Landbouwgebieden zijn er helemaal op ingericht om regenwater zo snel mogelijk af te voeren, want drassig land is lastig te bewerken en koeien kunnen er niet op grazen. Een stelsel van geulen, sloten en drainage zorgt ervoor dat het land na een flinke bui weer snel droog is, en het regenwater uiteindelijk de zee in stroomt.

Maar droogte is ook niet goed voor boeren, zonder water groeit er niks. Dat wordt nu door de boeren opgevangen door te beregenen. Maar dan moet er wel ergens sproeiwater zijn, en dat is de laatste jaren een groot probleem. Juist als de nood het hoogst is geldt er vaak een beregeningsverbod.

Sproeien is maar tijdelijke oplossing (Foto: RTV Oost)