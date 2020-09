Goedkope tweedehands auto populair alternatief voor openbaar vervoer

Ook in coronatijd blijft autorijden onverminderd populair. Uit de verkoopcijfers van de afgelopen maanden blijkt dat vooral de wat goedkopere tweedehands auto's veel worden verkocht. Auto's waar eerder niet veel meer naar werd omgekeken.

Mobiliteitsadviseur Bakema heeft wel een idee door wie die auto's worden gekocht. "Het zijn veelal mensen die mondjesmaat met het openbaar vervoer gingen en dat nu liever helemaal niet willen. Zij gaan nadenken hoe ze willen reizen, wat ze daaraan uit willen geven en of ze voor dat bedrag een auto kunnen kopen. Dan kom je dus uit bij de wat goedkopere tweedehandsjes."



Occasionland

Het financiële bureau van ING analyseerde de autoverkoopcijfers van de afgelopen jaren. ING concludeert dat de afwezigheid van files het autobezit aantrekkelijk maakt. "De toch al relatief sterke vraag naar occasions in Nederland heeft hierdoor een impuls gekregen. Voor de garagebedrijven is dit gunstig, al worden er ook veel auto’s via online platforms verhandeld. Nederland is nog meer dan tevoren een occasionland."

De consument van nu is volgens Bakema heel bewust bezig met zijn reisgedrag. "Ze denken daar echt goed over na. 'Wat past het beste mij', vragen ze zich af. Een tweewieler, driewieler of een vierwieler? Moet ik het zelf kopen of gebruik ik het voertuig slechts af en toe, waardoor een andere vorm van bezit in aanmerking komt?"

Mobiliteitsadviseur Joberth Bakema over de verkoop van tweedehands auto's