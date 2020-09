Politie-achtervolging en aanhoudingen na woninginbraak in Almelo

Aanhoudingen na woningoverval in Almelo (Foto: AS Media)

Na een woninginbraak in Almelo zijn gistermiddag twee verdachten aangehouden in Hoevelaken. Aan de aanhouding ging een politie-achtervolging vooraf.

De inbraak vond gisterochtend plaats rond half twaalf. De verdachten gingen ervandoor in een vluchtauto met Frans kenteken, die in Hoevelaken een stopteken kreeg. Dit negeerden de verdachten, om vervolgens te voet op de vlucht te slaan.

Aanhouding

Op een voetbalveldje in de omgeving sloeg de politie een persoon in de boeien. Even later kon nog iemand worden aangehouden. Meerdere politievoertuigen reden in het gebied op zoek naar de derde verdachte. Een politiehelikopter vloog boven het dorp en bij de zoekactie werden politiehonden ingezet.

De politie had een Burgernet-melding uitgedaan in de hoop de derde verdachte in de kraag te kunnen vatten. Desalniettemin is deze niet meer opgespoord.