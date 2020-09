Burgemeester Almelo over nominatie Korenmolen De Hoop: "Icoon in onze stad"

De andere drie genomineerden zijn watermolen Quadenoord in Renkum, molen de Rat in IJlst en korenmolen Ceres in Bovenkarspel. Allen maken ze kans op een bedrag van 75.000 euro. Met dat geld wil stichting Windkorenmolen De Hoop een schuur bouwen naast de molen die een sociale functie voor de wijk moet krijgen.

Maar eerst zijn er stemmen nodig. Want waarom zou juist deze molen moeten winnen? "Mensen kunnen hier van alles leren", vertelt molenaar Janine van de Linda. "Of je nou een 5-jarige bent of op het ROC een opleiding volgt tot bakker, dat maakt niet uit."

"Deze molen draait. Hij is voortdurend in bedrijf", vult burgemeester Gerritsen aan. "Hier worden jonge mensen opgeleid, maar wordt ook de techniek van de molen uitgelegd. Dat is heel belangrijk want daarmee houd je het molenaarsvak voor het nageslacht bewaard."