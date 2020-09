Hartenkreet van getroffen kanaalbewoners: "Wanneer kunnen we weer leven?"

Door Elisabeth van Kleef en Rutger Borgerink

Aniek Schutte uit Vroomshoop sprak op emotionele toon de Statenleden toe over haar machteloze situatie: "Ik vraag me echt af hoe lang ik dit nog vol hou."

Ze gaat zwaar gebukt onder de problemen in en rondom haar woning. "Ik heb elke keer migraine en stress door alle klachten. Waar wonen we volgend jaar? Of moeten we straks terug naar ons onleefbare huis? Het is te veel, we willen hulp. Wij hebben hier niet om gevraagd, help ons!"

Woning uit

Samen met haar gezin moest Schutte haar huis aan het kanaal in Daarlerveen verlaten. Te onveilig. "Ons veilige huis is nu niks meer waard. Verzakkingen die begonnen aan de voorkant van het huis en die steeds verder doorgaan naar de achterkant van de woning", vertelt ze.

Het is te veel, we willen hulp Aniek Schutte

Niet alleen de woning is volgens Schutte beschadigd, ook de inventaris leidt onder de verzakkingen. "Wij hebben geen financiële ruimte om hier geld in te steken. We kunnen niet zo maar alles nieuw kopen."

Provincie worstelt met schaderegeling In het provinciehuis werd vanmiddag door de Statenleden gediscussieerd over de aanvullende schaderegeling voor de getroffen kanaalbewoners. De discussie ging vooral over de vraag welke schade vergoed wordt: alleen de schade aan de woning of ook die aan bijvoorbeeld de inventaris? Ook is de vraag hoe bedrijfspanden schadeloos worden gesteld: zij kunnen niet zo maar geld krijgen, dat zou immers lijken op staatssteun. Getroffen bedrijven kunnen straks maximaal 200.000 euro over een periode van drie jaar ontvangen, in de vorm van een subsidie. De komende weken staan er nog meer debatten op de agenda over de schaderegeling. Uiteindelijk moet op 28 oktober de definitieve invulling klaar zijn.

Van noaberschap naar splijtzwam

117 huishoudens zijn al schadeloos gesteld door de provincie. De rest van de ruim 350 getroffen gezinnen moet wachten tot de aanvullende schaderegeling in oktober. Dat leidt tot spanningen in het dorp, stelt Harry Broekhuizen, wiens woning ook fors is beschadigd. "Mensen praten niet meer met elkaar. Hoe leg je dat aan elkaar uit: Waarom heeft hij een ja en ik een nee”.

Mensen praten niet meer met elkaar Harry Broekhuizen

Broekhuizen heeft bij zijn betoog met een grote rolmaat in de hand. "Is deze rolmaat van vijfentwintig meter een norm waar de schaderegeling op gebaseerd is? Iemand die zevenentwintig meter van het kanaal woont maar ook schade heeft wordt niet gecompenseerd. Hoe kan dat?".

Gedupeerde bewoner Harry Broekhuizen (Foto: RTV Oost)

Geen schuldvraag maar noodvraag

Bij de overbuurvrouw van Broekhuizen, Henny Wittenaar, zit in elke muur in het huis een scheur die tot aan de fundering loopt. De voordeur wordt gestut en de hoeken van het huis worden verstevigd met hoekankers. Ondertussen wordt haar huis elke twee maanden gemonitord om te kijken of het nog leefbaar is. “En wat blijkt, er blijft nog steeds schade bijkomen.”

Volgens Wittenaar verschuilt de provincie zich te veel achter de schuldvraag. "Maar de zaak heeft niets met de schuldvraag te maken. Primair is het de taak van de overheid om een veilige leefomgeving te bieden. Over een klein stuk kanaal speelt zich een groot drama af. Er is grote onzekerheid over het gebied en over de ondergrond."

Vertrouwen kwijt

Twee maanden geleden sprak ook een aantal getroffen bewoners de Statenleden toe. Zij hadden toen hun zinnen gezet op de schaderegeling waarover gestemd zou worden, maar die regeling werd uiteindelijk over de zomervakantie heen getild.

"De coalitie maakte de zaak niet waar. Men heeft zich niet gehouden aan de beloftes aan de aanwonenden. Nu is er een herkansing", zei Jan de Haan, voorzitter van Stichting Kant Nog Wal, die de belangen van de getroffen bewoners behartigt. "We waren enthousiast, maar we hebben nu nog maar weinig vertrouwen in de provincie."