Bizarre wacht- en reistijden voor een coronatest: Leroy is verkouden en kan zich niet laten testen

Het is momenteel topdrukte in de coronateststraten van de GGD'en. Dat ondervond ook collega Leroy Vugteveen uit Almelo. Hij heeft verkoudheidsklachten en wil zich op het virus laten testen, maar kreeg van het callcenter te horen dat een afspraak in Overijssel er deze maand niet inzit. Leroy doet zijn verhaal.

Het is dinsdagavond. Ik merk dat ademhalen via mijn neus wat moeizamer gaat. Als ik in bed lig, lukt het via de neus ademen al helemaal niet meer. Dus ik besluit om naar de badkamer te gaan om neusspray in te doen. Dat lucht op, nu kan ik in ieder geval slapen.

Om de haverklap verkouden

Vervolgens schiet al snel de gedachte door mijn hoofd: ik word toch niet weer verkouden? Wéér, omdat ik dat drie weken eerder namelijk ook al was. Toen moest ik een coronatest doen en twee dagen in quarantaine blijven. De uitslag was overigens negatief.

Als ik woensdagochtend wakker word, merk ik dat ik keelpijn en een snotneus heb. Gelukkig geen koorts. De eerste hoestjes probeer ik te onderdrukken, maar ik kan de verkoudheid niet meer ontkennen. Met een baby in huis ben je zelf om de haverklap ziek, hoor je vaak. Nou, twee keer verkouden in drie weken bevestigt dat wel.

'De verbinding wordt verbroken'

Ik twijfel: moet ik nou alweer een test doen? Ik ben voor zover ik weet niet met besmette personen in aanraking geweest en houd me keurig aan de coronaregels. Mijn vrouw dringt erop aan om me toch te laten testen. Online een afspraak maken lukt niet vanwege de drukte, dus om negen uur pak ik de telefoon en bel naar de GGD.

"Vanwege de drukte zijn alle telefoonlijnen bezet. Probeert u het alstublieft over een half uur nog een keer. De verbinding wordt verbroken", vertelt een stem aan de andere kant van de lijn me. Een bandje. En inderdaad, de verbinding wordt verbroken. Later maar eens weer proberen.

Teststratenagenda

Vier pogingen later beland ik rond half twee in de middag dan toch in de wachtrij. Daar ben ik nog nooit blij mee geweest, maar het voelt nu als een eerste horde die is genomen. Ruim een half uur later krijg ik een mevrouw aan de telefoon.

"U wilt zich laten testen op corona?", vraagt ze me. "Ja", antwoord ik. Ze checkt al mijn gegevens en pakt de agenda van de teststraten erbij. "Almelo is voorlopig vol", zegt ze terwijl ze verder zoekt. "Goor en Enschede ook. Ik ga even verder voor u kijken."

Topdrukte

'Poeh, het is er écht druk', zeg ik in mezelf. "Op z'n vroegst kan het aanstaand weekend. Dat is in Drachten", vertelt de vrouw me. "Drachten? Dat is vanaf Almelo ruim anderhalf uur rijden. Dat ga ik niet doen", antwoord ik. De medewerkster was zich duidelijk niet bewust van de afstand en zoekt verder, maar nergens in Overijssel of omliggende teststraten is voorlopig ruimte.

De hele maand zit vol GGD-callcentermedewerker

"Wat is voorlopig?", vraag ik haar. Want ik wacht liever een dagje extra dan dat ik drie uur in de auto zit voor een test in Drachten. "De hele maand zit vol", mompelt ze. Ik vraag haar of ze maandag zegt. "Nee, deze maand", verduidelijkt ze.

Het blijft even stil aan de lijn. Ik schrik van haar woorden. Het is immers pas 9 september. Zijn de testlocaties de komende drie weken volgeboekt? En even praktisch: wat moet ik nu? "Bel later maar even terug, misschien heeft iemand afgezegd en kun jij die plek overnemen." Ik hang verbijsterd op. Ik heb duidelijke verkoudheidsklachten, maar kán me niet laten testen. Dat is de situatie waar ik mee moet dealen.

Agenda geblokkeerd

Aan het einde van de middag besluit ik nog een keer te bellen. September zit vol, dat kan toch niet kloppen? En wat klopt er dan wel van het gesprek, heeft ze wel goed gekeken? Als ik na vele pogingen toch weer een medewerker aan de lijn krijgt, weet hij me te vertellen dat het callcenter alleen 96 uur vooruit mag plannen. En die periode zit inderdaad al vol, alleen op zondag is er in Groningen nog plek.

"De agenda voor september is inderdaad geblokkeerd, maar die kan niet volgepland zijn", verzekert de man me. Maar wat moet ik nu, er is nog steeds geen plek. "Bel morgen maar terug", luidt zijn advies.

'Binnen 48 uur'

In mijn hoofd hoor ik Erik Maarsingh van de GGD Twente het zo weer zeggen bij TV Oost-programma Thuis in Overijssel: "Mensen kunnen zich nog steeds binnen 48 uur laten testen. Op een enkele uitschieter na."

De komende 96 uur kan ik nergens terecht. Ja, als ik bereid ben om uren in de auto te zitten. Ben ik dan zo'n uitschieter of een van de velen? Het is vandaag donderdag, ik heb nog steeds dezelfde klachten en kan nog steeds geen testafspraak maken.

