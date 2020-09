Hof van Twente gaat werken met chatbot: "Paspoort bestellen gaat sneller"

De gemeente Hof van Twente maakt met ingang van vandaag gebruik van de chatbot. Inwoners die een paspoort of ID-kaart willen aanvragen, of andere zaken willen regelen met de gemeente, gaan digitaal in gesprek met een spraakrobot. Het moet de dienstverlening en service aan burgers beter en sneller maken.

Burgemeester Ellen Nauta heeft hoge verwachtingen van het werken met de chatbot. "Voorlopig is het voor een periode van zes maanden. Die tijd gebruiken we ook om te kijken waar we de dienstverlening nog een stukje beter kunnen maken en zaken aan te passen."

Afgekeken van bedrijfsleven

Hof van Twente heeft de chatbot afgekeken van het bedrijfsleven, waar het gebruik van de sprekende robot al sinds 2018 gemeengoed is. Zoals bij IKEA, zegt Nauta. "Veel mensen hebben er al ervaring mee, bijvoorbeeld met het bestellen van producten. Wij verkopen gemeentelijke producten, dus het zou ook bij ons goed moeten werken."

Nauta beschouwt de chatbot als een stapje verder in een betere dienstverlening en snelle service aan burgers. Voorheen maakten inwoners een afspraak met de gemeente om langs te komen voor het aanvragen van een paspoort, ID-kaart of een verlenging van het rijbewijs. "Met een chatbot regel je dat digitaal en ik denk dat heel veel mensen daar gebruik van maken, omdat het regelen van zaken of het maken van afspraken van de gemeente sneller werkt."

Bellen blijft mogelijk

Voor de mensen waarbij de chatbot niet werkt, blijft 'normaal' contact met de gemeente mogelijk. "Je kun altijd contact opnemen met de gemeente via de telefoon als je er niet uitkomt. Ja, je kunt ook met mij blijven bellen, geen enkel probleem", aldus een lachende burgemeester.

"In die zin is het dus ook geen bezuiniging of reorganisatie. Sterker, we doen een stapje extra in het bedienen van onze inwoners. We blijven ernaar streven om het steeds een stukje beter te doen."