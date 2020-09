Wat vind jij: Het contact met mijn gemeente wordt steeds onpersoonlijker

Het is donderdag de dag van de digitale communicatie. Gemeente Hof van Twente start dan met een proef met een chatbot, waarmee inwoners een afspraak kunnen inplannen voor het aanvragen van een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

Het is de eerste gemeente in Overijssel die zo'n geautomatiseerde gesprekspartner inzet. De chatbot is iedere werkdag beschikbaar van negen uur 's ochtends tot twaalf uur 's middags en de proef duurt zes maanden.

Meer behoefte

Hof van Twente merkt dat inwoners steeds meer behoefte hebben aan digitaal contact met hun gemeente. Zo proberen ze steeds vaker de gemeente te bereiken via sociale kanalen zoals Facebook. "Met deze proef willen we samen met inwoners gaan ervaren of een chatrobot daarop een goede aanvulling is", legt burgemeester Ellen Nauta uit.

Samen met de gemeenten Geldrop-Mierlo, Gorinchem, Overbetuwe en Tilburg doet Hof van Twente mee aan de proef. Als een inwoner niet goed geholpen kan worden door de chatrobot neemt een medewerker het gesprek over.

