Wethouder Ommen: 'Na zomer 2021 nieuwe brug in Junne'

De informatiebijeenkomst was georganiseerd omdat er nog steeds weerstand is tegen het vervangen van de oude brug. Omwonenden vrezen voor een toename van vracht- en landbouwverkeer door buurtschap Junne. Daarnaast vinden ze dat de omliggende natuur teveel wordt aangetast. De nieuwe brug moet zwaarder zijn, omdat het landbouwverkeer in de loop der jaren groter en zwaarder is geworden.

Afgesloten

De oude brug is al sinds 2017 afgesloten voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook de hulpdiensten kunnen niet meer van de brug gebruik maken en moeten in een noodsituatie kilometers omrijden. Ook de stuw onder de brug is in slechte staat. Het is nog niet duidelijk of de stuw ook vervangen moet worden, omdat er nog een aantal onderzoeken lopen.

Schets van de nieuwe situatie in Junne (Foto: RTV Oost, Gina van Elburg)

'Voortvarend'

“Het college is voortvarend met de opdracht aan de slag gegaan. In eerste instantie was het plan om de brug en de stuw integraal te vervangen. Nieuwe inzichten bij het waterschap Vechtstromen hebben ertoe geleid dat eerst zal worden onderzocht of de stuw gerenoveerd kan worden”, legt wethouder Leo Bongers uit. Voor de gemeente Ommen staat dit los van de nieuwe toekomstgerichte oeververbinding.



De omwonenden zijn tijdens informatiebijeenkomsten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Wethouder Bongers meldt dat er geen negatieve reacties uit de samenleving zijn gekomen en geeft aan dat er volgend jaar gestart gaat worden met de bouw van de nieuwe brug. Een van de omwonenden laat tijdens de bijeenkomst weten dat hij het niet eens is met de woorden van de wethouder.

'Naar de rechter'

Volgens die buurtbewoner overweegt een lokale partij om naar de rechter te stappen, omdat zij het niet eens is met het politieke besluitvormingsproces. Marcel Stoel hoopt daarop omdat hij, met een aantal andere bewoners, geen nieuwe brug wil. Hij maakt zich zorgen om de gevolgen van de nieuwe brug voor de natuur, de smalle wegen, de veiligheid van buurtkinderen en het mogelijke sluipverkeer.

De stuw over de Vecht bij Junne (Foto: RTV Oost, Gina van Elburg)

“Wat een lokale partij wil, is aan die partij en niet aan het college gelegen. Wij hebben een unanieme opdracht van de raad gekregen zonder enig voorbehoud om voor vervanging van de oude brug te zorgen”, legt wethouder Bongers uit.

Asociaal

Omdat landbouwverkeer niet over de oude brug kan, wordt nu volop gebruik gemaakt van de smalle en drukke straten in Zeesse. “Wij zouden het heel fijn vinden dat de brug in Junne spoedig gerealiseerd wordt, zodat vooral het zware landbouwverkeer en het vrachtverkeer niet meer door de straten hoeft”, aldus een van de bewoners uit Zeesse. Omwonende Stoel haalt direct fel uit: “Ik vind dat heel erg asociaal”.

Toerist in het Vechtdal

Ook toeristen hebben zich inmiddels in de discussie gemengd. Een van hen schreef over de gesloten brug een brief aan het college.

“Het belang van de ontsluiting van het gebied rond de Vecht in Junne is van een groter belang dan alleen dat van de lokale bewoner.”

Hij vervolgt zijn brief met de opmerking dat het in Nederland niet toelaatbaar is dat een heel gebied zo lang afgesloten blijft. Wethouder Bongers herhaalt daarop nog maar een keer: "De brug in Junne zal er spoedig komen".