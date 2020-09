Nieuwe regels voor volgende zoutwinning Nouryon in Haaksbergen

Zoutbedrijf Nouryon in Hengelo moet nieuwe vergunningen aanvragen voor de volgende geplande zoutwinningslocaties in Haaksbergen. Dat blijkt uit een brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer. In de brief staat dat 'door voortschrijdend inzicht' het winningsplan moet worden geactualiseerd.

Nouryon wint al zout uit cavernes tussen Hengelo en Enschede. Vanaf 2021 komen daar - als het aan de zoutproducent ligt - 12 locaties bij ten noorden van Haaksbergen. Die cavernes liggen dieper dan vorige cavernes en zijn sigaarvormig in plaats van rond.

Cavernes tussen Hengelo en Enschede hebben gemiddeld de afmeting van een voetbalstadion, er zijn er ongeveer 250. In de volksmond wordt de ondergrond tussen Hengelo en Enschede daarom ook wel een gatenkaas genoemd. Sinds 1919 wordt er zout gewonnen in de omgeving van Hengelo. De cavernes liggen in een steenzoutlaag, zo'n 400 meter onder de grond.

De zoutwinning in Twente wordt kritisch gevolgd door bewoners en politiek. Ook staat Nouryon al sinds 2016 onder verscherpt toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) vanwege lekkages. Het toezicht - zo blijkt uit de brief van Wiebes - wordt in elk geval nog tot eind van het jaar verlengd. Risico's waarop gelet wordt zijn bijvoorbeeld bodemdaling of lekkages van cavernes of leidingen. Omdat er gewerkt wordt met diesel als afdeklaag voor zoutcavernes, brengen lekkages risico voor het milieu met zich mee.

Alternatief voor diesel

Om dat risico zo veel mogelijk te verkleinen heeft Nouryon als opdracht gekregen op zoek te gaan naar een alternatief voor diesel. Het bedrijf heeft daarin volgens de minister nog geen keus gemaakt, maar bij nieuwe winningslocaties mag diesel niet meer gebruikt worden van Wiebes. Welk gevolg de nieuwe regels en voorwaarden hebben voor de zoutwinningslocaties in Haaksbergen is nog niet duidelijk.

De zoutwinning bij Haaksbergen is voor het zoutbedrijf lucratiever dan in andere delen van Twente. Volgens de website van Nouryon is het voordeel van winning in Haaksbergen is dat de zoutlaag dikker is, waardoor met minder cavernes dezelfde hoeveelheid zout gewonnen kan worden.

Druk opvoeren

Verder voert de minister de druk bij Nouryon meer op ten aanzien van de instabiele cavernes onder afvalverwerkingsbedrijf Twence. Afgelopen februari werden daar trillingen gemeten. Toezichthouder SODM heeft bij Nouryon aangedrongen om uiterlijk 1 oktober 2020 een plan in te dienen waarin staat hoe sonarmetingen in de cavernes kunnen uitgevoerd. GroenLinks Overijssel is blij met de extra druk.