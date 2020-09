Idee voor wadi's op Sallandse Heuvelrug tegen droogte wint EO Wijersprijs

De regionale winnaar kreeg in Prismare Enschede de prijs uit handen van Groene Metropool Twente-voorzitter Martha van Abbema. "Het ontwerp van het winnende team is vernieuwend, onderscheidend en intelligent. Ik ben ontzettend blij dat we naast al het gepraat over de toekomst van het Twentse platteland nu ook schetsen hebben." Een goede schets zegt meer dan honderd woorden. Daarmee kunnen we aan de slag."

Vernieuwen

Drie ontwerpteams hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een visie voor het Twentse platteland. De opdracht was om in Twentse context invulling te geven aan klimaatbestendige kringlooplandbouw en de eigen energievoorziening, in samenhang met het versterken en vernieuwen van het Twentse landschap en de Twentse identiteit.

Samen met winnaars uit drie andere regio’s mag het winnende team met het Twentse ontwerp meedingen naar de landelijke titel op woensdag 23 september.

Goed perspectief

De prijsvraag is in Twente georganiseerd door Groene Metropool Twente en de provincie Overijssel om veranderingen die afkomen op het Twentse platteland samen met de regio op te pakken. De visies die er nu liggen bieden een goed perspectief. "Alle ontwerpteams hebben creatieve en slimme oplossingen ontworpen voor het platteland van morgen, waarmee we als Twente aan de slag kunnen", aldus Van Abbema.

Wat houdt het project Eeuwige bron in?

Hoeveel regenwater gaat er elk jaar verloren doordat het vroegtijdig wordt afgevoerd richting de IJssel? Die vraag staat centraal in het project 'Eeuwige bron' van H+N+S Landschapsarchitecten. Hoe hou je dat water vast, zodat de natuur en boeren in de omgeving kunnen profiteren? Want de Sallandse Heuvelrug is voor de waterhuishouding voor een groot deel afhankelijk van neerslag.

Het gebied waar het project Eeuwige bron zich op richt, is de Sallandse Heuvelrug. Dat gebied kent een run off van 30 procent. Elk jaar gaat een derde van de neerslag verloren. Via de IJssel komt het uiteindelijk in de zee terecht. Doodzonde en dus bedacht H+N+S Landschapsarchitecten een oplossing. Vang het water op in wadi's van zo'n 50 bij 25 meter. Het bureau werkt in het project samen met onder meer Vitens.

Met het project Eeuwige bron kan dankzij de wadi's. o'n 46 miljoen kubieke meter water worden opgevangen. 40 miljoen kubieke meter kan worden gebruikt voor drinkwatervoorziening. Dat is vijf keer zoveel als de 8 miljoen kubieke meter die nu wordt opgevangen. En dan blijft er nog zes miljoen kubieke meter over dat boeren kunnen gebruiken voor besproeiing.