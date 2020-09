Inval in woning in Steenwijkerland vanwege groot witwasonderzoek

In een witwasonderzoek naar criminele geldstromen heeft de Dienst Landelijke Recherche vanmorgen op meerdere locaties in Nederland doorzoekingen uitgevoerd. Dat gebeurde in Overijssel in Steenwijkerland. In acht woningen en twee bedrijfslocaties verspreid over Nederland is gelijktijdig naar administratie en gegevensdragers gezocht.

Er is beslag gelegd op twee vuurwapens, ongeveer 50.000 euro contant geld, administratie en digitale gegevensdragers.

Schroothandelaren

Het onderzoek richt zich op een vermoedelijke criminele geldstroom, waarbij onder anderen twee schroothandelaren betrokken zijn. In totaal is er in een periode van drie jaar rond de tien miljoen euro rondgepompt via bankrekeningen van zowel de schroothandelaren als de zogenaamde verkopers en kopers van metalen.

Daarbij werden vermoedelijk valse facturen gebruikt om de geldstroom een op het oog legale herkomst te geven.

De doorzoekingen hebben plaatsgevonden in woningen in Steenwijkerland, Den Bosch, Huizen, Zandvoort, Maasdriel, Hoeksche Waard en Veere. De twee bedrijfspanden die de politie doorzocht, liggen in Rotterdam en Zwijndrecht.

FinEc-team

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een FinEc-team. Dat is een team dat is gespecialiseerd in financieel rechercheren en zich richt op het aanpakken van de internationaal georganiseerde criminaliteit. Financieel rechercheren is een methode voor het blootleggen van netwerken, het identificeren van daders, het vaststellen van feiten en omstandigheden en het verzamelen van bewijs in strafrechtelijke onderzoeken.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.