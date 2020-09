Overijsselse woningwaarde bereikt recordhoogte: bekijk de cijfers voor jouw gemeente

Hoe hoog is de WOZ-waarde in jouw gemeente gemiddeld? (Foto: RTV Oost)

Nog nooit stegen de huizenprijzen in de afgelopen vijf jaar zo hard als dit jaar. Op 1 januari lag de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Overijssel op 231 duizend euro, bijna zes procent meer dan een jaar eerder. Dat is een record, blijkt uit cijfers van het CBS .

In de gemeente Almelo stegen de huizenprijzen het hardst, met 8,9 procent. Kostte een huis in Almelo op peildatum 1 januari 2019 nog gemiddeld 168 duizend euro, nu is datzelfde huis al 183 duizend euro waard.

Dalfsen

Dat is dan wel direct het laagste gemiddelde van de provincie, want in alle andere Overijsselse gemeenten liggen de WOZ-waardes nu gemiddeld ruim boven de twee ton.

In de gemeente Dalfsen is een woning, net als de afgelopen jaren, het meeste waard: de WOZ-waarde steeg daar het afgelopen jaar naar gemiddeld 304 duizend euro.

Staphorst

De stijging is tekenend voor de huidige woningmarkt, maar niet zo veelzeggend als de waardestijging in Weesp. Van alle gemeenten in Nederland is de woningwaarde daar het afgelopen jaar het hardst gestegen, met 22 procent.

De WOZ-waarde in Overijssel steeg overigens in de gemeente Staphorst het minst hard. De gemiddelde WOZ-waarde was in Staphorst vorig jaar 263 duizend euro, daar is dit jaar 'slechts' zesduizend euro bij op gekomen. Dat is een stijging van 2,3 procent.

De WOZ-waarde WOZ betekent 'waardering onroerende zaken'. In de wet WOZ is bepaald dat het voor een aantal belastingen, zoals het woningforfait of de ozb, handig is als er gerekend wordt met één waarde voor een woning. Die waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald door een taxatie op 1 januari. Bij die taxatie wordt onder meer gekeken naar de ligging, grootte en het type huis. De WOZ-waarde gaat over alle woningen, dus ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen.