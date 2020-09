Honderden woningen erbij in Deventer en Enschede door overheidssubsidie, Zwolle grijpt mis

Het kabinet trekt de portemonnee voor twee projecten in Overijssel om de woningnood aan te pakken. Het gaat om de bouw van 600 betaalbare woningen rond het Stationsplein in Enschede en de bouw van 590 betaalbare woningen in Deventer rond de Lebuïnuspleinen.

Zonder de subsidie van het Rijk zouden deze woningen niet kunnen worden gebouwd, omdat de bouwkosten ervan te hoog liggen. Het Rijk legt drie miljoen euro bij aan het project in Enschede en 3,2 miljoen aan het project in Deventer. Voor beide projecten gezamenlijk legt de provincie nog eens twee miljoen euro bij.

Gedeputeerde Monique van Haaf is blij met de bijdrage van het Rijk aan de projecten in Enschede en Deventer. "Er is een woningtekort in onze steden. Daarom stimuleren we het versneld bouwen van een groot aantal woningen. Het is een goede zaak dat het Rijk dit ondersteunt."

Zwolle grijpt mis

Zwolle deed tevergeefs een aanvraag op de subsidieregeling Woonimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om grote woningbouwprojecten te kunnen versnellen. Met name op het oog op de Spoorzone, waar duizend woningen worden gebouwd. Die aanvraag werd afgewezen.

Gedeputeerde Van Haaf van de provincie Overijssel betreurt dat, maar hoopt op een tweede kans voor Zwolle. "Met de gemeente gaan we nog in gesprek voor een aanscherping van hun aanvraag. We hopen dat Zwolle dit project met een verdere onderbouwing opnieuw kan indienen voor de tweede tranche en dat het Rijk de subsidie dan wel toekent."

Van Haaf stelt Zwolle al wel alvast een miljoen uit de provinciale pot voor grote woningbouwprojecten in het vooruitzicht, net zoals Deventer en Enschede dat als extraatje van de provincie Overijssel krijgen.