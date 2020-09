Onderwereldoorlog Zwolle: Vermeende drugsbazin wil bij huwelijk zijn

De vermeende Zwolse drugsbazin Het Meisje wil dolgraag als getuige bij een huwelijk in haar familie zijn, volgende maand. "Desnoods met handboeien, of met een stok in de broek tegen vluchtgedrag." De jonge twintiger behoort volgens het Openbaar Ministerie tot de top van drugsbende Ali24/7 en een rol hebben gespeeld in de onderwereldoorlog die de stad teistert.

Ze zou betrokken zijn bij een liquidatiepoging en een lugubere gijzeling. Ze zit inmiddels een half jaar in voorarrest. Zelf ontkent ze de verdenkingen en vroeg daarom de rechtbank om haar vrij te laten tot aan het eindproces. Maar als de rechters dat niet toe zouden staan, dan wilde ze tenminste bij de bruiloft zijn. De rechtbank wees de verzoeken echter af. De verdenkingen zijn te zwaar.

Eerder vroeg ze ook de gevangenisdirectie al om verlof voor de bruiloft. Maar na ruggespraak met het OM werd ook dat verzoek afgewezen. Ze kan nog in hoger beroep.

Grimmige vete

Het Meisje zou fungeren als een soort bedrijfsleider van de drugsbende. Daadwerkelijke leiders zijn volgens justitie twee Afghaanse broers, Abas en Idris. Die laatste werd een jaar geleden met een machinegeweer beschoten in de kinderrijke wijk Stadshagen. Sindsdien is het onrustig in de stad, met meerdere moordaanslagen en autobranden. Volgens justitie wordt er een grimmige vete uitgevochten tussen de groep Ali24/7 en een bende onder leiding van Turkse Zwollenaren.

Moordaanslag

Een van die liquidatiepogingen was in de wijk Holtenbroek. Daar werden twee vermeende leden van de concurrerende bende beschoten, terwijl ze in een wit busje zaten. Er werd op hen geschoten vanuit een Renault Clio. De bestuurder van die Clio heeft bij de politie uitvoerig verklaard over de moordaanslag. Het zou in opdracht zijn van de Afghaanse broers, Abas zou hebben geschoten en Het Meisje zou een rol hebben gespeeld in de voorbereiding en het in brand steken van de Clio.

Het Meisje heeft volgens de chauffeur geholpen met het plaatsen van apparatuur op het witte busje, om het doelwit op afstand te kunnen volgen. Ook zou ze brandstof hebben gehaald om de Clio in de fik te zetten. Ze ontkent beide zaken.

Snitches

De chauffeur wordt inmiddels in de gevangenis bedreigd door medegedetineerden, omdat hij heeft 'gesnitcht'. Ook aan het adres van zijn ex, de moeder van z'n kroost, zijn bedreigingen geuit.

De advocaten van Ali24/7 stellen dat er weinig concreet bewijs tegen hun cliënten is. "Er zijn vrijwel alleen leugenachtige verklaringen van de zogenaamde tegenpartij. Die personen hebben na overleg met elkaar heel belastend over onze cliënten verklaard bij de politie, om ze maar zo lang mogelijk achter de tralies te krijgen."

Gijzeling

Het Meisje en de Afghaanse broers worden ook verdacht van een lugubere gijzeling. Ze zouden na een conflict oud-bendelid 'De Bolle' hebben gegijzeld, mishandeld en bedreigd. Van de mishandeling bestaat een filmpje. "En daarom is de aangifte van De Bolle zo geloofwaardig", zegt het OM. "Hij heeft telkens gezegd dat alles gefilmd was." De Bolle verklaart dat Het Meisje en de broers bij de gijzeling waren. Het filmpje werd op een telefoon gevonden die vaak in gebruik was bij Het Meisje.

De Bolle zit zelf momenteel ook vast. Hij is samen met zijn broer en drie anderen begin vorige week opgepakt voor drugshandel. Zijn broer zat samen met de vermeende Turkse leider van de concurrerende bende in het witte busje dat beschoten werd in Holtenbroek. Ook die Turkse man zit vast, hij zou die nacht hebben teruggeschoten. De rechtbank bekijkt zijn zaak volgende maand.