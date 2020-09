Geen tijdelijke maatregelen op N50 bij Kampen na reeks ongevallen

De N50 bij Kampen krijgt geen tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals de aanleg van een middengeleider. De weg wordt in 2022 verbreed, maar tot die tijd blijft de weg zoals 'ie er nu ligt. Diverse partijen in Overijssel riepen juist op tot extra maatregelen.

Op de rijksweg bij Kampen gebeurden afgelopen zomer meerdere ongelukken, waarvan twee ernstige met één dode tot gevolg. Tweede Kamerlid Roy van Aalst (PVV) haalde na de reeks ongelukken hard uit naar de minister. Ook in Overijssel riepen partijen op tot actie, van het CDA en PvdA in Kampen tot de provinciale fracties van PVV en Forum voor Democratie.

Geen tijdelijke maatregelen

Maar voorlopig worden er dus geen maatregelen genomen op de N50. "Met Rijkswaterstaat hebben we een proef gehad met tijdelijke maatregelen, maar dat was geen succes", zegt gedeputeerde Bert Boerman.

"Daarbij ging het vooral om waarschuwings- en signaleringsborden. Dat leidde meer af en het aantal ongelukken nam ook niet af in die periode."

'Minister moet stappen zetten'

Boerman zegt zich te herkennen in het beeld dat de politiek niets doet. "Maar primair is het een rijksweg. Soms kan het denkbaar zijn dat je als provincie in een rijksweg investeert. Als ons dat jaren dichterbij zou brengen, zou ik dat vandaag nog doen. Maar die vraag is er niet vanuit het ministerie."

"De minister moet echt stappen zetten", vindt Boerman. "We hebben de minister uitgenodigd in het gebied, ook omdat we een aantal andere projecten, zoals de N35 en het spoor, onder de aandacht willen brengen."

De minister moet echt stappen zetten Gedeputeerde Boerman

'Onbegrijpelijk'

PVV-Statenlid Joeri Pool, die schriftelijke vragen stelde over de situatie over de N50, noemt het onbegrijpelijk dat er geen tijdelijke maatregelen worden genomen.

"Onze mensen zijn het zat dat onze infrastructuur in Overijssel maar ergens onderaan bungelt, daar in het Haagse. Daar moet echt een keer verandering in komen. We moeten niet achterover leunen, maar inzetten op tijdelijke maatregelen", aldus Pool.