Perceeleigenaar Thijs over wapenvondst Zwolle: "Geen idee wat deze gekkigheid betekent"

Het perceel aan de Schellerdijk in Zwolle is ook vanochtend weer afgezet (Foto: RTV Oost)

Perceeleigenaar Thijs kijkt met verbazing naar de agenten die momenteel rondlopen op zijn terrein in Zwolle. Dinsdagavond werden op zijn terrein aan de Schellerdijk meerdere wapens gevonden en sindsdien wordt er onderzoek gedaan door agenten in kogelvrije vesten. Het terrein is volledig afgezet. De politie wil niet vertellen om wat voor soort wapens het gaat.

Welke wapens in Zwolle gevonden zijn en hoeveel is niet bekend, maar ook anderhalve dag later blijkt hoe serieus de politie de vondst neemt. Er lopen gewapende agenten met honden rond en de vindplek wordt al twee nachten bewaakt. Ook is Defensie, 'vanwege haar deskundigheid', opgeroepen.

Belang van onderzoek

Een update over de laatste stand van zaken wil politiewoordvoerder Ruud Visser, in het belang van het onderzoek, niet geven. De informatie die naar buiten gebracht kan worden, staat in het persbericht dat gistermiddag naar de media werd gestuurd.

En ook Thijs (achternaam bij de redactie bekend) weet niet wat er aan de hand is. "Ik ben niet als eerste ingelicht toen de politie werd getipt over die wapens", vertelt hij.

Oase van rust

Zijn terrein beslaat zo'n veertig à 45 hectare en is onderdeel van landgoed Schellerberg. Normaal is het er een oase van rust. Er komen vrijwel geen wandelaars en omwonenden willen dat ook liever niet. Ondanks dat is het een open gebied, al denkt Thijs na de wapenvondst wel na over een afrastering.

Hoe de wapens in een van de bosjes terecht is gekomen en wie daarbij betrokken was, is niet bekend. Dat is onderdeel van het onderzoek. Datzelfde onderzoek moet uitwijzen om wat voor wapens het gaat en of er sporen op te vinden zijn.

Zwolse drugsoorlog

Op dit moment wordt elke centimeter van het bosperceel nog uitgekamd. Mogelijk zoeken agenten naar andere sporen of meer wapens die er zouden kunnen liggen. Thijs laat dat zelf ook maar in het midden. Hij heeft de politie beloofd dat hij er niets over zegt, maar hij wil er ook vanwege zijn eigen veiligheid niets over kwijt.

Want natuurlijk gaat het door zijn hoofd dat de wapenvondst misschien iets met de Zwolse drugsoorlog te maken zou kunnen hebben. Daarom wil hij liever ook niet met zijn achternaam in de media. "Maar ik heb geen idee. Ik weet ook niet wat deze gekkigheid betekent."