Wat vind jij: Er moet meer onderzoek komen naar migraine

Vrijdag is het de internationale Dag van Migraine. Door de ziekte zitten dagelijks zo'n 70.000 mensen thuis met klachten. Het is dan ook niet voor niets een van de meeste invaliderende ziektes ter wereld.

Ongeveer twee miljoen Nederlanders hebben in meerdere of mindere mate last van migraine. Vaak wordt gedacht dat het een kwaal is die je met een pilletje of minder stress kan verhelpen, maar dat is niet waar. Migraine is een hersenziekte.

Wetenschappers en artsen tasten nog in het duister naar de oorzaak van een aanval. Ze weten hoe het ontstaat en wat er in de de hersenen gebeurt, maar de zogenoemde 'triggers' zijn nog onduidelijk.

