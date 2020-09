Laboratium LabMicTa in Hengelo kan capaciteit coronatesten uitbreiden

Het Hengelose laboratorium LabMicTA dat voor de regio Twente de coronatesten analyseert, is op korte termijn in staat de capaciteit op te schroeven tot 3000 analyses per dag. Het laboratorium analyseert momenteel 2000 monsters per dag. "Wij hebben geen capaciteitsprobleem", zegt directeur bedrijfsvoering Sanne Tempel. In het najaar hoopt het laboratorium dagelijks tot 10.000 coronatesten te kunnen analyseren.

Door: Gerben Oost

De wachttijden bij de teststraten van de GGD’s lopen op omdat landelijk gezien de laboratoria die de testen analyseren aan het maximum van hun capaciteit voor afname zitten. Dat is bij het Hengelose LabMicTA echter niet het geval. "We zouden in enkele weken kunnen uitbreiden naar 3000 monster per dag", zegt Tempel. "We bereiden ons voor om in het najaar op te schalen naar 10.000 Covid-19 analyses per dag. Deze voorbereidingen zijn al in gang gezet."

Geen tekort aan materiaal

Anders dan andere laboratoria heeft LabMicTa geen tekort aan materialen. Dat komt vooral omdat het lab aan het begin van de coronacrisis strategische keuzes heeft gemaakt. "We maken vanaf het begin gebruik van verschillende platformen voor de coronadiagnostiek. Om die reden zijn we niet afhankelijk van één leverancier. Veel andere laboratoria zeggen dat ze niet meer kunnen 'draaien' omdat ze geen materiaal kunnen krijgen. Dat probleem hebben wij dus niet."

Het laboratorium is er verder in geslaagd om kwalitatief goed geschoold personeel aan zich te binden en om de werktijden uit te breiden. Ook slaagt het lab in Hengelo er nog steeds in de werkprocessen strakker en sneller te laten verlopen, met als gevolg een verhoging van de capaciteit. Tempel: "We zien dat de vraag heel groot is, maar wij hebben tot nu toe geen ‘nee’ hoeven te verkopen."

Regio Nijmegen

Inmiddels doet het Hengelose laboratorium ook analyses voor andere regio’s. "De GGD-stroom wordt aangestuurd door het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LDCK). Dit team brengt in kaart hoeveel capaciteit er in heel Nederland is. Onlangs nog hebben we een teststroom uit de regio Nijmegen overgenomen."

Nu de GGD’s overlopen zien ze bij LabMicTa dat vooral bedrijven en instellingen waar veel mensen met een vitaal beroep werken zelf dingen gaan regelen. "Onze uitdaging is om dat goed te stroomlijnen. De monsters die we van de GGD krijgen hoeven we alleen maar te scannen en in te lezen voordat het doorgaat voor analyse. Als bedrijven zelf monsters aanleveren, komt er heel veel handmatig werk bij kijken door de administratieve handeling die er bij komt. Dat is wel een uitdaging."

Liefst monsters van GGD

De directeur bedrijfsvoering ziet dan ook het liefst dat de monsters van de GGD’s komen. "Volgens afspraak komen wij in 95 procent van de gevallen binnen 24 uur met een uitslag. Als de monsters via de GGD’s binnenkomen, voorzien wij geen probleem met de capaciteit."

Andere wereld

In een paar maanden tijd is er bij het Hengelose laboratorium veel veranderd. "In de tijd vóór corona spraken we op de moleculaire afdeling, waar we nu de coronadiagnostiek doen, bij twee- tot driehonderd monsters van een drukke dag. Nu doen we daar dus 2000 coronamonsters plus de reguliere moleculaire diagnostiek die we vanuit ziekenhuizen en andere instellingen krijgen."

