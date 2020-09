Justitie: Almeloër (24) moet naar Pieter Baan Centrum omdat hij zijn echtgenote naar de keel vloog

Als het aan de officier van justitie ligt, wordt een 24-jarige Almeloër binnenkort voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Daar moet bekeken worden of de man nog een gevaar vormt voor zijn ex-vrouw.

Mocht de rechtbank anders beslissen, dan heeft de officier van justitie een strafeis van veertien maanden waarvan zes voorwaardelijk en een contactverbod met zijn ex in gedachten.



De Almeloër zou in maart van dit jaar zijn echtgenote naar de keel zijn gevlogen. Als gevolg daarvan kreeg hij een straat- en contactverbod dat hij al binnen een week overtreden zou hebben. De man werd in de echtelijke woning aangetroffen, volgens hem omdat hij op zoek was naar zijn bankpas.

'Ze kent me'

Na zijn aanhouding, vijf maanden en 25 dagen geleden, zou de Almeloër zijn ex meermaals vanuit de gevangenis gebeld hebben, terwijl het verbod nog steeds gold. In een van die telefoontjes bedreigde hij haar zelfs met de dood. De man ontkent dat niet, maar zei tijdens zijn strafzaak 'dat ze me kent en weet dat ik het nooit zou doen'.



Instanties rondom het gezin zijn daar niet zo zeker van en de vrouw werd halsoverkop met haar beide kinderen ondergebracht op een geheime locatie. De oudste van het inmiddels gescheiden stel mag om veiligheidsredenen niet naar de basisschool en zit daarom noodgedwongen thuis.

Agent bespuugd

De Almeloër, die volgens gedragsdeskundigen de schuld van alles buiten zichzelf legt, zou ook een politieagent bespuugd hebben. De man zou de desbetreffende agent gewezen hebben op een camera bij een buurman. Hij vond dat die op zijn huis was gericht. Toen de agent hem vertelde dat hij helemaal geen camera zag, kreeg hij een rochel spuug in zijn gezicht.



Ook zou de verdachte een auto hebben vernield van iemand die zich volgens hem bemoeide met de situatie rond de ruzie met zijn echtgenote. Hij zou niet alleen flink hebben ingetrapt op de auto, met veel schade tot gevolg, de man zou ook alle banden hebben lek gestoken.

'Geen goed beeld'

Gedragsdeskundigen en de reclassering zeggen dat ze geen goed beeld hebben van de Almeloër. Die weigerde mee te werken. De onderzoekers konden wel vaststellen dat de man bij stress agressief wordt en dat hij alle schuld bij anderen neerlegt.

De reclassering vindt de houding van de man zo zorgelijk dat ze een observatie bij het PBC adviseren. De man zegt dat hij wel naar de instelling wil als de rechters dat beslissen, maar dat hij er niet gaat meewerken aan een onderzoek.



Over twee weken maakt de rechtbank bekend wat er met de Almeloër gaat gebeuren.