Deventer blij met miljoenenbijdrage als stimulans voor woningbouw

"Dit is een enorm bedrag dat we nu van het Rijk en de provincie beschikbaar gesteld krijgen. Het is een enorme impuls voor wonen, werken en recreëren rondom de Deventer binnenstad", aldus Deventer wethouder Wonen Rob de Geest.

'Deventer onderscheidt zich van andere steden'

Wethouder Wonen Rob de Geest is verheugd met het nieuws: "In Deventer zijn heel veel kansen voor gemengde functies in en rondom de binnenstad. Die gemengde functies maken een plek bijzonder. Dat zien we bijvoorbeeld in het Havenkwartier, waar wonen, werken en horeca samengaan. Met deze kansen onderscheidt Deventer zich echt van andere steden."

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte vandaag de eerste woningbouwprojecten bekend die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Deventer mag rekenen op 3,2 miljoen euro. Eerder kreeg Deventer al 1 miljoen van de provincie voor de aanpak van de Lebuïnuspleinen in de binnenstad.

Deventer wil het geld gebruiken om de woningbouw van een kleine 700 woningen rondom de Deventer binnenstad te realiseren. Wethouder De Geest: "Het is een enorm bedrag. Daarmee kunnen we veel doen in de stad op het gebied van wonen. Niet direct om te bouwen, maar wel om de randvoorwaarden te creëren om de bouw mogelijk te maken."

'Woningbouwmachine gaat hier beter van draaien'

De schil rondom de binnenstad kent diverse plekken waar de gemeente aan de slag wil met woningbouw. Het Havenkwartier, het Pothoofd, Sluiskwartier en de kop van de Handelskade zijn daar voorbeelden van. Rob de Geest: "Het gaat om een enorm aantal woningen voor de schaalgrootte van Deventer. De woningbouwmachine gaat hier beter van draaien, wij kunnen hierdoor uiteindelijk makkelijker projecten financieren."

Deventer krijgt net als Enschede geld uit het potje voor woningbouw van 290 miljoen euro van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Wethouder De Geest: "Het is enorm knap dat we dit geld hebben binnengehaald. Heel veel van het geld van het ministerie van Binnenlandse Zaken is naar de Randstad gegaan. Wij hebben vlak voor de zomer een goed en creatief plan ingediend, vonden we zelf. En we hebben dat assertiever dan eerder gepresenteerd. Fijn dat we het geld nu hebben gekregen. We zitten bij een select gezelschap."

Als enige andere stad in Overijssel zag ook Enschede een woningbouwplan ondersteund met een rijksbijdrage van drie miljoen. Een aanvraag van Zwolle voor de ontwikkeling van woningbouw in de spoorzone werd afgewezen.

Druk op de woningmarkt

De woningbouwimpuls van Minister Ollongren is een van de middelen om de bouw van woningen aan te jagen. Het landelijk tekort is immers groot en tot 2030 bedraagt de bouwopgave 845.000 woningen. Ook in Deventer is de druk op de woningmarkt veel groter dan het aanbod. De gemeente wil dat er duizenden woningen bij komen binnen tien jaar, om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een passende woning beschikbaar is.



Het Rijk kent de woningbouwbijdrage toe aan projecten die zonder financiële impuls niet van start kunnen gaan doordat er een publiek financieel tekort is. In deze eerste tranche heeft de gemeente Deventer zich gericht op de locaties rondom de binnenstad, de zogenoemde centrumschil. Met deze rijksbijdrage kan de gemeente de infrastructuur voor toekomstige woningbouwlocaties aanpassen en verbeteren. Hieronder vallen bijvoorbeeld parkeervoorzieningen, openbare ruimte en kadeconstructies, die noodzakelijk zijn voordat de woningbouw kan starten.