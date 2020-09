GGD Twente zoekt uitweg uit coronatest-drukte: "Zeg test af als klachten verdwijnen"

Die opvallende oproep doet Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid bij de GGD Twente. Bang dat mensen met coronaklachten lakser worden en hun afspraak alsnog gaan afzeggen, zegt ze niet te zijn. "Ik denk dat het heel goed uitlegbaar is. Ik denk dat mensen heel goed begrijpen hoe we dit met elkaar moeten doen. Dat we vooral mensen die echt corona hebben, er zo snel mogelijk bovenuit tillen."

Eerder deed de GGD al de oproep om je alleen te laten testen als je écht coronagerelateerde-klachten hebt. "De praktijk is gewoon dat mensen soms klachten faken", zegt Dinsbach:

Bezorgd over wachttijden

De GGD Twente zegt bezorgd te zijn over de oplopende wachttijden bij de teststraten in de regio. "Wat we willen met elkaar, is dat mensen met klachten binnen 48 uur getest kunnen worden", zegt Dinsbach. Twentenaren die nu een coronatest willen ondergaan, moeten daarvoor soms naar Dordrecht of Groningen - de andere kant van het land dus. "Ik kan me ook niet voorstellen dat je dat doet."

De gezondheidsorganisatie wil en kan zelf opschalen, maar kan dat vanwege landelijk beleid niet. "We hebben vanuit het ministerie te horen gekregen dat we niet verder mogen opschalen. Dat heeft niets te maken met het feit dat wij niet meer mensen kunnen testen, maar de labcapaciteit in Nederland zeer beperkt is."

Domino-effect

Doordat veel teststraten vollopen, laten mensen zich buiten de regio testen. En daardoor ontstaat volgens Dinsbach een domino-effect. "Mensen laten zich bij een andere teststraat inplannen. Dat is ook onderdeel van het probleem van dit moment. Stel je woont in Almelo en je kan niet in Almelo terecht. Je kan wel in Raalte terecht, dan plan je je daar in. Maar wel als gevolg dat het daar weer volloopt."

