Overijssel ondersteunt wijkcentra met subsidie in ruil voor verbetering leefomgeving

Door de uitbraak van het coronavirus moesten wijkcentra en dorpshuizen dit voorjaar maandenlang hun deuren sluiten. Hierdoor liepen ze veel omzet mis. Met de subsidieregeling sociale hypotheek wil de provincie de wijkcentra en dorpshuizen financieel ondersteunen, en tegelijkertijd een impuls geven aan de leefbaarheid in wijken en dorpen.

Samen aan de slag

Gedeputeerde Roy de Witte: "Net als de horeca moesten ook de dorpshuizen en wijkcentra dit voorjaar dicht. Dat was niet alleen een sociale klap, maar ook een zware financiële tegenvaller. De vaste lasten lopen gewoon door, maar er staan geen inkomsten meer tegenover. Door samen aan de slag te gaan om de omgeving op te knappen, maken we Overijssel mooier en socialer. Dat is samenleven in Overijssel."

De subsidieregeling gaat in per maandag 14 september. Afhankelijk van het geleden omzetverlies kan een wijkcentrum of dorpshuis een subsidie tot 15.000 euro aanvragen. Deze regeling moet worden terugbetaald met vrijwilligerswerk. De provincie rekent 15 euro per vrijwilligersuur. Het wijkcentrum of dorpshuis moet in een plan laten zien hoe ze met vrijwilligers de subsidie terugbetalen door de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren.

De provincie heeft in totaal een bedrag van 300.000 euro beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling.