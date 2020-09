Bezorgde GGD IJsselland roept minister op: "Kom met een oplossing"

De wachttijden voor een coronatest lopen op. Dat ziet ook GGD IJsselland. Daarom roept de gezondheidsdienst minister Hugo de Jonge op om actie te ondernemen. "Kom met een oplossing. Want we kunnen meer aan."

GGD IJsselland-directeur Rianne van den Berg heeft een duidelijke boodschap. "Het ministerie moet alles in het werk stellen om de laboratoriumcapaciteit in Nederland zo goed mogelijk te benutten en te verdelen. En natuurlijk om snel op te schalen, met vooral de capaciteit in Duitsland."

Tegen grenzen aan

De gezondheidsdienst kan nog opschalen naar 1500 testen per dag, maar dat mag niet van het ministerie. In IJsselland moeten zij zich aan de opgelegde grens van duizend testen per dag houden. "Wij mogen minder testen uitvoeren dan we zouden willen", zegt Van den Berg.

De GGD ziet de wachtrijen groeien. Want de testaanvragen uit Overijssel en elders uit het land blijven toenemen. Zo komt het voor dat mensen vanwege de drukte bij de teststraten naar de andere kant van het land moeten voor een coronatest.

Ook al moet je wachten, blijf met je klachten thuis Rianne van den Berg, directeur GGD IJsselland

Volle agenda

De GGD zet de agenda voor 48 uur open en die periode zit steeds vol. "De limiet van binnen 48 uur testen halen we niet meer. Het kan best zijn dat je maandag of dinsdag pas aan de beurt bent. Maar we kunnen testen. Ook al moet je wachten, blijf met je klachten thuis", benadrukt de directeur.

"De komende weken gaan we nieuwe teststraten voorbereiden. Zodat als de labcapaciteit toeneemt, wij ook meer aankunnen."

Zeg af als je klachten weg zijn



Totdat de labcapaciteit is toegenomen, doen de GGD IJsselland en Twente een oproep aan mensen die een test hebben ingepland. Namelijk: zijn je klachten in tussentijd afgenomen? Zeg je afspraak dan af. Op deze manier hopen ze meer lucht te krijgen in de drukte en de onnodig bezette plekken alsnog te kunnen vergeven.