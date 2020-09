Rabillard vraagteken bij GA Eagles voor duel met Cambuur

"Op de eerste dag is het vaak even wat beurzig", weet trainer Kees van Wonderen. "De verwachting is dat het morgen wel oké is en ook met medicatie denken we dat nog wel te kunnen fixen. Maar het blijft afwachten."

"Aanhaken en afvallen"

De tactische training van Go Ahead Eagles was achter gesloten deuren om tegenstander Cambuur niet wijzer te maken. Maar Van Wonderen liet desgevraagd wel doorschemeren dat er iets gaat veranderen in zijn basiself. "Ik zie zaken waar we in moeten sturen. We hebben allemaal nieuwe jongens, dan is het niet zo dat we het in drie weken allemaal hebben staan. We zitten nog middenin het proces van aanhaken en afvallen, we zijn nog aan het ontwikkelen. Hoe lang zoiets duurt is niet te zeggen: het kán heel snel gaan, maar het kan ook veel langer nodig hebben."

Ontwapend

De teleurstellende competitiestart tegen FC Dordrecht (0-0) maakte duidelijk dan toen het ideale elftal in ieder geval nog niet was gevonden. "In de voorbereiding zagen we dat het voetballend steeds beter ging. We hadden een vaste speelwijze, waarin de afspraken duidelijk waren en waarin we ons konden meten met gerenommeerde eredivisieploegen. Maar door de blessure van Martijn Berden hadden we het wapen van de snelheid niet meer. We waren ontwapend. En dan kom je niet aan voetballen toe, terwijl dat wel in deze ploeg zit. Dan moet je gaan vechten en daar zijn wij op dit moment nog te licht voor."

Allerhoogste niveau

Naast Berden zijn ook Wout Droste en Frank Ross nog niet inzetbaar in het duel met titelkandidaat Cambuur. "Een mooie uitdaging, want op het allerhoogste niveau in onze competitie moet je je staande zien te houden en daar hebben heel veel ploegen het moeilijk mee", beseft Van Wonderen. "Ze zijn gewoon verder dan wij. Bij hen is het klaar en bij ons is er nog genoeg te doen."

Live op radio

De wedstrijd in Leeuwarden begint vrijdag om 21.00 uur en is live te volgen bij De Oosttribune op Radio Oost.